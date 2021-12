TTH Holstebro-træner sygemeldes med symptomer på stress

Træner Søren Hansen kommer ikke til at hjælpe TTH Holstebro til hverken træning eller kamp i den kommende tid.

På grund af stressrelaterede symptomer er træneren blevet sygemeldt på ubestemt tid.

Det er sket i overensstemmelse mellem klubben og træneren, oplyser TTH på sin hjemmeside.

- For at tage størst muligt hensyn til Søren er det vigtigt, at han nu får helt ro på hverdagen. Sammen arbejder vi allerede på at få Søren tilbage som cheftræner i en stærkere udgave, og vi bruger den tid på det, der skal til, siger TTH-direktør John Mikkelsen.

- Søren Hansen er både et fantastisk menneske og en dygtig træner, som passer perfekt ind i klubbens arvemasse. Derfor gør vi alt, for at han kommer tilbage.

I stedet overtager assistent Claus Uhrenholt midlertidigt cheftrænerrollen.

- Claus Uhrenholt er en træner med stor ligaerfaring og stort kendskab til holdet fra dag et, og vi er meget trygge ved det setup, der midlertidigt skal klare opgaven.

- Det er rart at opleve, hvordan vores spillere og erfarne lokale kræfter lige nu byder ind, siger John Mikkelsen.

TTH befinder sig i en resultatmæssig svær periode og har tabt fire af de seneste fem ligakampe. Holdet ligger aktuelt på ottendepladsen på det yderste mandat til slutspillet.

Næste opgave er mandagens hjemmekamp mod Bjerringbro-Silkeborg.