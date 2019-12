Tudeprinsesser: Begyndte at græde inden kampen var slut

Mie Højlund var så højt oppe at køre, at hun begyndte at tude til sidst, da sejren var hjemme - Trine Østergaard græd, da Stine Jørgensen skød straffe

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Mie Højlund kommer ud med et solidt blåt venstre øje og en pæn, blodig rift i panden. Hele venstre side af ansigtet bærer præg af en fransk lussing.

Men hvad betyder et blåt mærke, når man lige har banket les bleues? Hun står med en gylden dåsebajer i den ene næve, og smilet går fra væg til væg.

- Hovedet har det fint. Skål! Jeg tror, jeg kan klare alt i dag efter sådan en sejr. Da det går op for mig, at sejren næsten er hjemme, begynder jeg bare at græde. Det betyder SÅ meget for dette hold, og vi har bare kæmpet så sindssygt meget. Det er den største forløsning nogensinde, siger Odense-spilleren med de rappe fødder.

- Vi er pisseseje! Vi kan meget mere, end vi går og tror, og jeg synes, vi spiller flot håndbold i dag. Sandra redder os jo gang på gang. Vi har et flot forsvar i dag og giver hende gode betingelser, men hun gør det så sindssygt godt og er utroligt vigtig for vores sejr.

Hun kunne følge med de fintestærke franskmænd, og mens det haltede lidt offensivt, så tog hun til gengæld revanche defensivt.

- Når jeg spiller halvelendigt angrebsspil, må jeg jo byde ind et andet sted, så jeg er glad for, det gik godt i forsvaret, siger hun og tilføjer:

- Jeg tænker, at et blåt øje er et fint minde at have med fra en sejr over Frankrig. Jeg tror, jeg får en arm eller en hånd i hovedet i forbindelse med et skud, men jeg er ikke helt klar over, hvad der ramte mig.

Mie Højlund i et skudforsøg. Det var forunderligt nok som forsvarsspiller, den rapfodede jyde gjorde sig fortjent til hæder fredag i Japan. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kan du beskrive de sidste 30 sekunder?

- Vi ved, det er svært at spille mod dem, når de går helt op i banen. De er bevægelige og gode til at skærme bolden, så det handlede om at løbe os fri for hinanden, så der var en spillestation. At AM så går igennem og skaffer et straffe, der er bare så sejt. Da åndede jeg lettet op.

Finishen blev hektisk og nervøs og kulminerede, da Stine Jørgensen gik til cowboyduellen med Amandine Leynaud.

- Hjertet sad helt oppe i halsen, og jeg kan nærmest ikke beskrive de følelser, der gik gennem kroppen, da bolden gik ind.

Nu venter i første omgang Norge, derefter Holland og Serbien.

- Norge er en svær modstander, men jeg tror vi har en chance, fordi de mangler nogle spillere. Vi skal bare have et forsvar, der står lige så godt som i dag, og jeg tror, vi kan drive det langt, hvis vi får alle de tekniske fejl væk. Vi har en base i forsvaret og kan nå langt, siger Mie Højlund.

Sandra Toft og Trine Østergaard i heftigt knus efter kampen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Trine Østergaard:

- Jeg er så lettet og sindssygt glad og stolt over dette hold. Fantastisk. Da Stine skal ind og tage det straffekast, begynder jeg at græde. Jeg kan slet ikke holde følelserne tilbage. Alle ude på bænken råber: Fokus Ø! Men jeg kunne bare ikke mere. Det havde været skrækkeligt, hvis hun havde brændt.

- Jeg holdt først op, da jeg kom ud i omklædningsrummet og der lige kom lidt mere ro på. Der er stadig masser af adrenalin i kroppen, men nu er det gået op for mig, at vi har gjort det og er gået videre.

- Jeg var egentlig meget rolig inden kampen og tænkte, vi kunne gøre det. Selvfølgelig var vi nervøse, og man kunne også mærke stemningen i opvarmningen, men jeg følte, vi var der. Vi har virkelig rykket os som hold. Man kunne mærke, at alle troede på det i dag.

