Tung dansk skæbne: Tankerne kørte rundt i nat

Nederlaget til Spanien har gjort ondt på landsholdet, og Rasmus Lauge brugte meget af natten på at reflektere over semifinalen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): En tabt EM-semifinale sætter sig sine spor, og kroppen kommer sig ofte hurtigere end hovedet.

Det fik det danske landshold lov at mærke i kølvandet på nederlaget til Spanien.

Da Nikolaj Jacobsens tropper ankom til hotellet sent fredag aften, startede en ny kamp. Med refleksionerne på den ene banehalvdel og genopbygningsfasen på den anden.

- Hver mand er lidt for sig selv. Samtidig prøver man på at hjælpe og støtte sine holdkammerater. Det er nogle hårde timer lige efter kampen. Man går lidt i sin egen trummerum og dealer med egne følelser, siger Rasmus Lauge.

Nederlaget til Spanien har gjort ondt på Rasmus Lauge.

Der gik lang tid, før playmakeren faldt i søvn. Tankerne kørte rundt i hovedet på landsholdsspilleren, mens han forsøgte at reflektere over sin egen og holdets indsats.

Selv om slaget for længst er tabt inde på banen, kan man stadig godt kæmpe for en forklaring inde i sig selv.

- Jeg tager altid nederlag meget tungt. Specielt på min egen kappe. Det er det, jeg ligger og bryder mit hoved med på puden, mens jeg håber, at hjernen stopper indenfor relativt kort tid. Det sker desværre sjældent efter store nederlag, fortæller Lauge.

- Jeg tænker sindssyg mange scenarier og mange specifikke situationer fra kampene igennem. Hvad kunne vi have gjort bedre som hold? Hvad kunne jeg have gjort bedre individuelt? Jeg kan ligge og gennemgå sådan en kamp nærmest tre-fire gange, inden jeg kan falde til ro.

Rasmus Lauge reflekterer over nederlaget til Spanien. Foto: Jens Dresling

Den 30-årige Veszprém-stjerne får imidertid ikke meget tid til at analysere yderligere over semifinalen.

Søndag venter bronzekampen mod Frankrig, og selv om dysten om tredjepladsen ikke er et drømmescenarie, behøves Danmarks to optrædener i finale-weekenden omvendt heller ikke at ende som et samlet mareridt.

- Nu handler det om at prøve at lægge skuffelsen bag sig og se fremad. Vi er stadig blandt de fire bedste hold i den her turnering, og vi ved, hvor benhård konkurrencen er. Vi skal ind og levere en rigtig god kamp.

- Vi skal først og fremest vise, hvor vigtigt det er at få metal med hjem. Det er en speciel dag i forhold til det mentale aspekt. Hvem kan bedst lægge skuffelsen bag sig? Franskmændene er jo lige så skuffede, som vi er, siger Lauge.

