TV 2 ærgrer sig

TV-stationen ville gerne have haft, at Danmarks kamp blev spillet kl. 20.30, men forstår godt, at der skal tages hensyn til Egypten

Onsdag aften kl. 21 kan du se Braithwaite og Barcelona i Copa del Rey eksklusivt hos Ekstra Bladet+

Danmark har indtil videre spillet alle deres VM-kampe i primetime kl. 20-22, hvor der er flest danskere klistret til skærmen.

Onsdag aften er kvartfinalen mod Egypten dog allerede kl. 17.30 på TV 2.

- Set over hele VM har vi fået vores ønsker opfyldt, så det vil også være lidt dårlig stil at pibe over det, bare fordi vi en enkelt gang ikke får vores ønske opfyldt, siger sportschef på TV 2 Sporten, Frederik Lauesen, til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig er vi ærgerlige over det, men vi kan godt forstå, at det skal være sådan, og der er andre, der skal tages hensyn til.

- Der er ingen tvivl om, at vi helst ville have haft, at Danmark skulle spille kl. 20.30, ligesom det har været med Danmarks øvrige kampe i turneringen. Det er et bedre tv-tidspunkt.

De egyptiske arrangører havde ønsket det tidlige tidspunkt og fået det opfyldt, da det passer bedre til deres sendetider.

- Det må vi respektere, ligesom da der var VM i Danmark for to år siden, bestemte vi. Det er fair nok. Jeg har en formodning om, at der nok skal komme fint med seere alligevel.

Artiklen fortsætter under videoen...

Ekstra Bladets Jan Jensen vurderer, hvor Danmark står efter seks kampe og ser frem mod kampen mod VM-kvartfinalen.

Familie-tidspunkt

Og flere af de seere kan blive håndboldglade børn, da kampen nu bliver spillet på et familievenligt tidspunkt.

- Det kan være, det ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Andelen af yngre, der kan være oppe og se hele kampen, kan være større.

Frederik Lauesen forudser en seernedgang grundet det tidlige tidspunkt.

- Jeg vil tro, at 10-15 procent vil være en god tommelfingerregel, når kampen ikke er i primetime, men den ligger trods alt tæt på primetime.

Mens Danmark spiller kl. 17.30, går de tre andre kvartfinaler i gang kl. 20.30.

Nikolaj med kæmpe ros: Han tog holdet på ryggen

Her kan du lave den afgørende forskel

Ingen over million-Mikkel: Se VM-heltenes løn