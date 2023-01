TV 2-boss: - Det er vanvittigt

Danmarks seks kampe ved VM har været de mest sete programmer på dansk tv den seneste tid.

Seertallet peakede mandag, da TV 2 viste Danmarks brag mod Egypten. Opgøret blev set af hele 1,495 millioner i dansk tv, oplyser analysevirksomheden Nielsen til Ekstra Bladet.

Den enorme interesse for de danske kampe til VM-slutrunden vækker glæde hos TV 2.

- Det er vanvittigt. Man kan bare sige, at de danske håndboldherrer har de seneste succesfulde år haft ekstremt høje seertal.

- Der er rigtig mange danskere, der elsker at følge herrernes slutrunde, siger TV 2's sportschef Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

- Vi så også det samme med kvinderne i november. Det højeste seertal på TV 2 i 2022 var jo faktisk kvindernes finale mod Norge.

- Der er en kæmpestor interesse for håndbolden.

Landsholdet er med afstand de mest populære på dansk tv i disse uger. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Stadig uvist

Onsdag spiller Danmark kvartfinale mod Ungarn. Danmark er storfavorit, og hvis de vinder, venter der en semifinale fredag.

Det er dog endnu uvist, om den bliver spillet i Stockholm eller Gdansk.

- Vi har kendt til forudsætningen og kan omstille os med kort varsel i forhold til, hvor vi skal være til en eventuel dansk semifinale.

- Vi lever fint med, at der er uvished med, hvor Danmark skal spille sin semifinale, hvis de kommer så langt, siger TV 2-chefen.

Frederik Lauesen og TV 2 viser Danmarks semifinale fredag, hvis de spiller sig videre, men ingen ved endnu, om den skal spilles i Sverige eller Polen. Foto: Per Arnesen

- Logistisk set vil det være nemmere at blive i Sverige for vores folk, men for turneringens skyld håber jeg meget på, at svenskerne med hjemmebane går hele vejen til finalen.

Alle Danmarks kampe har været spillet klokken 20.30 i primetime, men hvis både Danmark og Sverige vinder deres kvartfinaler, må Danmark og TV 2 tage til takke med en semifinale klokken 18 på fredag.

Annonce:

- Vi har ingen grund til at klage. Vi har fået mange gode spilletidspunkter. Det er fair nok, at Sverige får det tv-mæssige bedste tidspunkt. Selvfølgelig er det et bedre tv-tidspunkt at spille 20.30.

Et slag på tasken er, at det kan betyde en forskel på 100-200.000 seere færre.

MEN først skal Danmark altså forbi de hårdt kæmpende ungarer ...

Fem af landsholdets hemmelige håndtegn, der bruges under kampene, bliver forklaret og vist frem til Ekstra Bladet her