TV 2-boss jubler: Slår vild rekord

Vi kan vist godt tillade os at sige, at håndboldfeberen raser i Danmark, og det er ikke kun, når de danske stjerner er i aktion.

Onsdag satte TV 2 rekord for flest seere på kanalen TV 2 Sport. Frankrig og Sverige bragede sammen i VM-kvartfinalen på det favorable primetime-tidspunkt 20.30.

400.000 seere så med, hvilket er flest nogensinde på tv-stationens håndboldkanal.

- Det er helt fantastisk fedt, og jeg er også positivt overrasket over, at der var så mange, men vores erfaring er faktisk, at når vi viser de her slutrunder, så er der rigtig mange seere til de andre kampe.

- Jeg er glad, stolt og begejstret og jublede bestemt også og kan ikke heller afvise, at vi ser, om vi kan finde et stykke kage, siger chefredaktør på TV 2 Sport John Jäger til Ekstra Bladet.

Den tidligere rekord var fra herrernes EM i 2020, da Frankrig mødte Norge. Her så 359.000 med.

I onsdagens rekordkamp vandt franskmændene over Sverige og møder derfor Danmark fredag klokken 17.30 i VM-semifinalen.

Jan Jensen og Jan Kjeldtoft samler op på kampen mod Brasilien og ser frem mod mødet med Frankrig.

TV 2's forventninger til semifinalen

Det tidlige tidspunkt betyder færre seere, end hvis det var klokken 20.30, men John Jäger har stadig høje forventninger til, at mange danskere tuner ind på TV 2 til de danske kvinders første VM-semifinale i otte år.

- 1,3-1,4 (millioner seere, red.). Jeg kunne måske også godt drømme om 1,5. Det gør jeg da. Der er igen det her med, at 17.30 er bare rigtig meget dårligere end 20.30, men på den anden side så er semifinaler selvfølgelig rigtig meget bedre end en indledende kamp mod Congo, så der er både for og imod.

Danmarks mest sete kamp indtil videre var i søndags mod Tyskland klokken 20.30 på DR1. Her så 1,3 millioner med.

Fredag spiller Jesper Jensens mandskab klokken 17.30, hvilket også var tilfældet tirsdag mod Brasilien. Foto: Lars Poulsen

