TV 2-boss jubler: - Virkelig overrasket

Det er anderledes end ved de seneste mesterskaber i kvindehåndbold.

Søndagens finale begynder nemlig først klokken 20.30, men det generer på ingen måde TV 2 - tværtimod.

Åbningskampen ved fodbold-VM mellem Qatar og Ecuador spilles klokken 17, og så kan EM-finalen i stedet ses i såkaldt primetime.

- Set fra min stol er det helt fint. Vi oplever som regel, at der er flere seere kl. 20.30 end ved 17-tiden, så jeg klager ikke. Det er kun godt og giver mulighed for at samle flere danskere, siger chefredaktør på TV 2 Sport John Jäger til Ekstra Bladet.

Ved det seneste VM i 2021 begyndte kvindernes finale klokken 17.30, og i 2020 begyndte EM-finalen klokken 18. Danskerne skal derfor søndag lige vente nogle timer mere.

John Jäger er meget tilfreds med finalens kamptidspunkt. Foto: Henrik Ohsten

Glad for seertallene

Under første uge af EM var Danmarks storsejr over Serbien blandt det mest sete på dansk tv med 733.000 seere i gennemsnit, viser en opgørelse hos Nielsen.com. Både flow-tv og streaming tæller med.

Ugen efter var danskernes kampe mod Sverige, Ungarn og Kroatien alle i top fem. Sverige-braget tog andenpladsen med 789.000 seere og blev akkurat slået af 'Vild med dans'-afgørelsen.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, var jeg spændt på denne her slutrunde, da den lå i november. Vi er vant til december med traditioner med julefrokost og kvindehåndbold.

- Derfor er jeg virkelig positivt overrasket over de tal. De trækker så ufattelig godt.

Mange danskere vil med al sandsynlighed se med søndag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vil runde en million

TV 2-bossen har en klar forventning til finalens seertal. De skal gerne runde en magisk grænse.

- Jeg bliver skuffet, hvis ikke vi kommer på den sjove side af en million seere. Vi har haft gode tal indtil videre, det er en søndag aften, og spillerne på holdet, Jesper Jensen og Lars Jørgensen har så meget udstråling.

- Jeg vil blive meget skuffet, hvis ikke danskerne samles om fjernsynet, og at vi kommer over en million. Det tror jeg såmænd nok, at vi skal, siger John Jäger.

