TV 2-darling: - Det mest absurde

Jonas Nyhøj kommenterede to landskampe under EM fra førerhuset af en lastbil. Undervejs væltede tv'et ned, og skærmen gik i sort

Han kan kun grine ad det - og heldigvis for det.

I seneste uge under den igangværende EM-håndboldslutrunde prøvede TV 2-kommentator Jonas Nyhøj noget helt nyt.

I slovenske Celje var der lejet en skurvogn, så de kunne kommentere kampe, der ikke foregik i Celje. Her sad Jonas Nyhøj og medkommentator Peter Bruun og så med på en tv-skærm, når der eksempelvis blev spillet i Montenegro.

Men sådan foregik det ikke i Ljubljana. Skurvognen kom simpelthen ikke med til hovedstaden.

- De kunne ikke nå at sætte en ny kommentatorboks op her, så de trak kablerne omme fra bagenden af lastbilen, hvor det tekniske udstyr er, ind gennem ruden og om til førerhuset.

- Der havde de oven på instrumentbrættet sat en tv-skærm på to Cocio-flasker, fortæller TV 2-darlingen til Ekstra Bladet.

Annonce:

Se billederne: TV 2-duo kommenterer fra lastbil

Fuld skærm

Screendump: Jonas Nyhøj Screendump: Jonas Nyhøj Screendump: Jonas Nyhøj Screendump: Jonas Nyhøj

- Det er det mest absurde sted, jeg nogensinde har siddet. Alene det, at vi har folk, der sørger for, at man kan sidde inde i en lastbil, det har jeg afgrundsdyb respekt for, og jeg har aldrig siddet bedre. Det var den bedste stol.

- Havde du førersædet?

- Af sikkerhedsmæssige årsager var det bedst, at jeg sad bag rattet.

- Der sker det, at under første halvleg af anden kamp falder tv'et ned fra de der Cocio-flasker, og da Peter skal gribe det, så får han skiftet kanal, så der var tre minutter med sort skærm, indtil vi fandt den rigtige kanal igen.

Onsdag brager Danmark ind i Norge i et opgør, der afgør, om danskerne skal løse billet til semifinalen.

Her er Jonas Nyhøj og Peter Bruun naturligvis på plads i den store håndboldhal Arena Stožice i Ljubljana, og risikoen for sort skærm er med al sandsynlighed markant mindre ...