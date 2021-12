TV 2-kommentator jubler: - Fuldstændig uden konkurrence

For første gang i 64 år går prisen til en håndboldspiller.

Landsholdsprofil Mathias Gidsel er kåret som Årets Fund i dansk idræt af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og Politiken.

Det får TV 2-kommentator Bent Nyegaard til at sende pæne ord i Gidsels retning.

- Det er jeg klar til at juble over. Det er noget af det største i dansk idræt.

- Jeg synes, vi har haft kandidater undervejs, der kunne have vundet den. Jeg glæder mig over, at håndbolden igen viser sig frem, og det her var, som jeg ser det, fuldstændig uden konkurrence. Og det er sagt med al respekt for de øvrige atleter, siger Bent Nyegaard til TV 2.

Mathias Gidsel har imponeret voldsomt i 2021. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er specielt

Mathias Gidsel selv er naturligvis også rigtig glad for prisen.

- Det er stort. Det er specielt. Jeg er ikke så vant til at vinde priser. Og så sådan en fornem pris, hvor der er mange store sportsstjerner, der har vundet tidligere.

- At komme i den klub, det er specielt. Det er noget, man bliver lidt stolt over, og selv om jeg ikke er så god til at sige tillykke til mig selv, så er det selvfølgelig virkelig fedt, siger han i en udtalelse på Team Danmarks hjemmeside.

GOG-spilleren vandt 75.000 kroner og tog prisen foran cykelrytteren Carl-Frederik Bévort og bryderen Turpal-Ali Bisultano.

Gidsel var en af Danmarks bedste spillere, da det blev til VM-guld i januar, mens han i sommer var med til at tage OL-sølv i Tokyo.