TV 2-profil sagde ja med det samme

Den nye landsholdskommentator er nervøs under kampene og hører efterfølgende sig selv. Han kniber sig samtidig i armen over de nye arbejdsopgaver

I mange, mange år var landsholdshåndbold og Thomas Kristensen uadskillelige.

Men seneste år valgte den garvede TV 2-mand at gå nye veje. Nu kommenterer han i stedet kun fodbold for tv-stationen.

Det efterlod et stort hul i kommentatorboksen til landskampene. Jonas Nyhøj tog først over på kvindehåndbolden, og til VM-slutrunden i januar har han også fået som opgave at kommentere det danske herrelandshold.

- Det er en kæmpestor ære. Der er ikke så mange, der har gjort det. Det er en lille eksklusiv klub. Det er selvfølgelig også forbundet med en vis portion ansvar. Det er en kæmpe opgave, som jeg virkelig er stolt af at have fået, siger Nyhøj til Ekstra Bladet.

Nyhøj sidder nu på begge danske håndboldlandshold. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg sagde ja med det samme til både herrerne og kvinderne. Det behøvede jeg ikke tænke ret mange sekunder over.

Annonce:

- Da Thomas beslutter sig for, at nu skal det være fodbold i stedet for, så bliver det realistisk, og så ville jeg ikke tøve, da jeg fik tilbuddet.

Er nervøs under kampene

Jonas Nyhøj har allerede dækket både herre- og kvinde-landsholdet i ti år som reporter og har derfor også fulgt sin forgænger.

- Jeg kender Thomas rigtig godt. Vi har talt meget sammen i løbet af årene, men aldrig specifikt om kommentatorgerningen. Jeg har være heldig at gå op og ned af både ham, Dennis Ritter og Flemming Toft og suge så meget til mig som muligt.

- Men jeg skal ikke forsøge at være en dårlig kopi af Thomas men en god udgave af mig selv.

- Er du nervøs under kampene?

- Ja, ja, det er jeg. Specielt når den første nationalmelodi er ved at slutte, for vi har ordet mellem de to melodier, men jeg kan godt mærke inden alle landskampe, at hjertet sidder i brystet, lige inden at jeg skal sige det første ord.

TV 2-manden interviewer stadig spillerne. I søndags, hvor Danmark ikke havde kamp, talte han med Kristina Jørgensen på spillerhotellet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Drømt at Thomas sagde stop

At få begge landshold betyder meget for TV 2-kommentatoren.

Annonce:

- Det har helt sikkert været en drøm, men der har i mange år været et klart hierarki. Jeg vidste godt, at Thomas var og er bedre end mig. Så længe han ville, havde han den, men jeg har da drømt om, at han en dag sagde stop. Det har jeg helt sikkert.

- Hvad tænkte du, da han sagde stop til håndbold?

- Jeg tænkte, at jeg håber, de spørger mig, da de så gjorde det, tænkte jeg 'hold da op, det er et stort ansvar, men at det vil jeg gerne'.

Må høre sig selv igen

Efter kampene tænker Jonas Nyhøj ofte på, hvordan han har præsteret.

- Til Ungarn-kampen den anden dag er Peter (Bruun, medkommentator, red.) og jeg helt ude på kanten af stolen, vi er helt oppe og ringe. Lige bagefter havde jeg ikke fornemmelsen af, om vi ramte den godt eller skidt.

- Jeg var slet ikke klar over det selv, fordi jeg er så meget inde i det. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der bliver sagt. Jeg går ind og ser de sidste 5-7 minutter igen.

- Jeg tænkte 'hold da op, han råber højt ham tossen der'. Jeg er ikke 100 procent tilfreds, men heller ikke utilfreds.

- Har du i nogen kampe sagt noget, du fortrød?

Annonce:

- Nej, heldigvis ikke endnu, men det skal helt sikkert nok komme på et tidspunkt, at jeg får sagt noget, hvor jeg tænker 'hold nu kæft'.

- Vil du helst kommentere håndbold, eller vil du godt kunne finde på noget andet?

- Det tænker jeg slet ikke over lige nu. Nu er det mega-stort for mig at have landsholdet på kvinde og herresiden. Jeg skal lige knibe mig selv i armen engang imellem for at finde ud af, at det er en arbejdsopgave for mig. Jeg er i en drøm lige nu.

Nyhøj og Nyegaard kommenterer allerede klubhåndbold sammen. Nu har de også fået landsholdsherrerne. Foto: TV 2

Er støttepædagog

Kvindelandskampene kommenterer han med Peter Bruun, mens herrekampene bliver med bundrutinerede Bent Nyegaard.

- Peter og jeg har kendt hinanden i otte år. Vi har en virkelig god kemi sammen og kan godt lide at være sammen, og så er jeg støttepædagog i vores forhold, sørger for tidsrammer og planlægning, og Peter har styr på sit, siger Nyhøj med et smil.

- Vi er rigtig gode venner.

Annonce:

- Bent har jeg kendt endnu længere end Peter. Det er to forskellige typer, men for mig er det forbundet med en stor portion af tryghed af overtage et herrelandshold, hvor Bent har været i mange år.

De mange danske håndboldfans kan igen høre Jonas Nyhøjs stemme, når Danmark spiller den afgørende mellemrundekamp mod Norge onsdag aften klokken 20.30 på TV 2.