TV 2 tabte lodtrækning

Der er rift om de eftertragtede danske landskampe i kvindehåndbold. Men hvordan vælger man, om landsholdskvinderne skal ses på DR eller TV 2? Det foregår faktisk via en simpel lodtrækning, som vi alle kender til

Sandra Toft, Kristina Jørgensen og Mie Højlund har været med til sikre det danske kvindelandshold i håndbold en billet til mellemrunden ved VM i Spanien, og massevis af seere tænder for fjernsynet, når kvinderne er i aktion på halvgulvet.

Senest så mere end 1,1 million seere med, da Jesper Jensens tropper overbevisende satte Sydkorea på plads med en sejr på 35-23 i gruppespillet.

Nu gælder det så mellemrunden for de danske kvinder, hvor der forventes flere seere klistret til skærmen på DR og TV 2.

Medierne deler nemlig rettighederne til VM, hvor de skiftes til at sende kampene fra Spanien. Og det er tilfældigt, hvilket medie der viser det pågældende opgør.

- Det foregår ved god, gammeldags lodtrækning. Inden turneringen overhovedet går i gang, laver man en model, fortæller TV 2's sportschef, Frederik Lauesen, til Ekstra Bladet.

Kvindernes første kamp i mellemrunden mod Ungarn vil blive vist på DR. Foto: Lars Poulsen

Den gode, gamle

Nogle kampe er mere eftertragtede end andre, og derfor kan lodtrækningen foregå på en måde, som vi blandt andet kender fra skolegården.

- Det er meget forskelligt. Nogle gange er der en tilfældig kollega, der får lov til at kaste en mønt. Det er helt lavpraktisk.

Frederik Lauesen fortæller også, at der er retfærdighed mellem medierne, så begge parter kan få de eftertragtede opgør før eller siden.

- Nogle gange har vi også aftaler om, at hvis den ene part får semifinalen den ene gang, så lader man den anden komme til næste gang.

I skrivende stund er der trukket lov mellem DR og TV 2, hvor sidstnævnte tabte lodtrækningen.

Derfor vil TV 2 vise Danmark mod Tjekkiet fredag, mens de danske kvinders kampe mod henholdsvis Ungarn og Tyskland kan ses på DR.

Frederik Lauesen fortæller dog, at TV2 havde ønsket at få et andet opgør.

- Vi havde håbet på at vise Danmark mod Tyskland.

