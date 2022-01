Tv-vært dømt for spirituskørsel

Den norske tv-vært Daniel Høglund er blevet idømt 35 dages betinget fængsel.

Det har byretten i Oslo tirsdag slået fast. Retten har behandlet forløbet som en såkaldt tilståelsessag, oplyser TV 2 Norge.

En nat i september sidste år stoppede politiet den 35-årige tv-vært med for meget alkohol i blodet. Han havde således en promille, der blev målt til 1,08.

I Norge ligger promillegrænsen på 0,2.

Kort efter spillede han med åbne kort på Twitter, hvor han indrømmede lovovertrædelsen og delte sine tanker i et brev, der var vedhæftet.

- Beklager til alle, jeg har skuffet. Mest af alt er jeg ekstremt skuffet over mig selv. Nu skal jeg klare mig igennem personlige ting og tage en pause fra det hele. Undskyld, allesammen. Jeg skammer mig virkelig, lød de ærlige ord.

Daniel Høglund interviewer Christian Berge og Sander Sagosen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Og pause blev det til.

I nogle måneder dukkede Daniel Høglund ikke op på skærmen, hvor han som vært i en længere årrække på sportskanalerne hos Nordic Entertainment Group (NENT) guidede seerne gennem udsendelserne.

Det er NENT, der blandt andet har streamingtjenesten Viaplay.

Men i december gjorde han comeback, men det kan altså vise sig at være kortvarigt. For nu.

Byretten skriver ifølge TV 2 Norge, at straffen som udgangspunkt bør fastsættes til 35 dages ubetinget fængsel. Men efter en anmodning fra anklagemyndigheden er straffen gjort betinget, da hovedpersonen har indvilget i at deltage i et forebyggende program mod at køre i påvirket tilstand.

Han skal også hoste op med 120.000 norske kroner i bøde, hvilket svarer til små 90.000 danske kroner.

Daniel Høglund kommenterer først og fremmest fodbold og håndbold, hvor han har været mest synlig i Champions League-dækningen.