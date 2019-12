TV2 kylet ud af bøs fransk landstræner

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Frankrig har tabt til Sydkorea og spillet uafgjort mod Brasilien, og resultaterne plager helt åbenlyst den franske trup så voldsomt, at landstræner Olivier Krumbholz mandag omkring kl. 14 lokal japansk tid bad TV2 om at skrubbe ud af spillehallen.

Den danske tv-station har ellers permanent studie i det ene hjørne af hallen, hvorfra der bliver sendt stof hjem til Odense i en lind strøm. TV2 har betalt en pæn skrå for såvel rettigheder som retten til at lave studie i arenaen, og TV2 Sports chefredaktør, John Jäger, er også ret sikker på, at TV2 havde retten på sin side.

Men Thomas Kristensen og Bent Nyegaard, der skulle have været på live fra hallen, valgte i samråd med chefredaktøren at følge den franske landstræners temmeligt indtrængende krav og måtte derfor kloge sig ude fra gangen. TV2’s teknikere fik i al hast flyttet lamper, kameraer og pulte væk fra hallen.

- Vi har ikke nogen problemer med, at en træner beder os om at dreje kameraerne, så vi ikke filmer 5:1 eller viser fløjovergange. Det er helt okay. Det, vi anser for at være aftalen, er, at vi gerne må være her og være direkte på tv hjemme i Danmark, så seerne fornemmer håndbold i baggrunden, siger John Jäger.

De danske VM-kvinder viste høj moral da de fik uafgjort med mod Sydkorea. Den moral har det franske landshold manglet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi accepterer det fuldt ud, hvis der kommer en træner og siger: Kan I ikke lige lade være med at filme, at vi træner syv mod seks. Der var vi så åbenbart uenige. Frankrigs træner mente, han var i sin gode ret til at forlange, vi slet ikke var der – vi mener fortsat, han ikke har ret i det.

Så kunne man godt tænke sig, der var en IHF-delegeret i nærheden…

- Ja, og vi kunne bare ikke få fat i vedkommende. Japanerne i hallen stolede på den franske træner, hvad jeg sagtens kan forstå. Han var rimeligt bestemt i sin attitude, haha. Vi kunne ikke få fat i nogen, og så sagde vi bare: Okay, vi går udenfor, selv om vi mener, vi har ret til at være her.

- Vi skal da have afklaret, hvad der er op og ned, så de næste seks landstræner ikke er tilfredse med, vi er her. Det primære er, at vi ved, hvad reglerne er – og at alle kender dem.

I har vel også betalt pænt for at være her?

- Vi vil nok synes, vi har købt katten i sækken, hvis alle landstrænere kan smide os ud af vores eget studie. Nu vil jeg godt tilføje, at det selvfølgelig altid kan være underholdende med den slags drama, men så var det jo heller ikke værre, siger John Jäger.

Bent Nyegaard og Thomas Kristensen talte i øvrigt med Oliver Krumbholz både før og efter træningen. I al fordragelighed.

Danmark møder fredag Frankrig i den sidste gruppekamp, hvor franskmændene sensationelt kan blive sendt ud af VM.

