TV2 overrasket: Kvinderne skovler seere ind

Det kan godt være, at de seneste medaljer ligger langt tilbage, men danskerne har ikke mistet interessen for kvindehåndbold.

Netop offentliggjorte seertal fra sidste uge viser således, at Danmarks EM-storsejr over Montenegro søndag aften var det mest sete program på tværs af alle kanaler. Fraregnet nyheds- og vejrudsendelser.

1.094.000 danskere så ifølge målingen med, da Jesper Jensens tropper vandt med hele 28-19, og der kunne ikke engang 'Vild med dans' (999.000 seere) være med. Den tredjemest sete udsendelse var kvindernes åbningskamp mod Slovenien, som blev spillet fredag aften. Her så 952.000 med.

Det er en kraftig fremgang i forhold til både sidste års VM, hvor den mest sete kamp var sejren over Norge i mellemrunden med 757.000 seere. Den kamp blev vist på DR1 - og med til historien hører det, at man på grund af tidsforskellen til Japan spillede klokken 12.30 dansk tid.

Sammenligner man med EM i Frankrig for to år siden, fulgte 894.000 med i Danmarks afsluttende gruppekamp mod Serbien på TV2, som blev tabt 25-30. Det var den mest sete kamp ved den slutrunde.

Artiklen fortsætter med TV2's reaktion under billedet..

Jesper Jensen tager sikkert gerne en del af æren for den øgede interesse. Foto: Lars Poulsen

Overrasker hos TV2

De høje tal overrasker hos TV2, hvor man ventede på seertallene med ekstraordinær stor spænding på grund af den særlige situation med tomme haller på grund af coronarestriktionerne.

- Jeg er positivt overrasket. Vi ved jo godt, at når Danmark spiller på hjemmebane, så er interessen større, end når de spiller på udebane, men uden tilskuere har vi jo aldrig prøvet før. Så det har været svært at vurdere på forhånd, hvordan det vil være. Og at tallene er bedre end de sidste par år, er jo positivt.

- Det er yderst positivt, og vi er super glade for, at der er så mange, der har lyst til at se med, når de danske håndboldkvinder spiller, siger sportschef Frederik Lauesen.

Vurderer du, at tallene ville være højere med tilskuere?

- Det er spekulation, men sådan plejer det at være. Generelt set gør det jo lidt ved interessen, at der ikke er nogen tilskuere. Der er nogle, der vælger ikke at se med, for en del af sport handler jo også om stemningen. Omvendt giver det måske noget, at folk sidder derhjemme og ikke går så meget ud, så mon ikke det er nogenlunde status quo, siger Frederik Lauesen.

I januar så halvanden million danskere med, da herrerne spillede skæbnekamp mod Ungarn ved EM. Hvis kvindernes to sejre følges op af flere triumfer, spår Frederik Lauesen, at kvinderne kan komme op på samme niveau.

- Hvis det går godt, så kan de godt. Hvis vi kommer i noget, der minder om en semifinale, så tror jeg, vi er deroppe omkring, siger han.

Danmark møder Frankrig i den sidste kamp i det indledende gruppespil tirsdag aften. Danmark er sikre på at få to point med til mellemrunden, men en sejr over Frankrig vil give Danmark de maksimale fire point med videre.

