TV2 Play i sort under EM-brag

Store sportsbegivenheder fungerer ikke rigtigt med sort skærm.

Men det var alligevel, hvad der mødte flere af TV2's brugere, der forsøgte at følge med Danmarks EM-semifinale mod Norge fredag aften.

Det fortæller flere brugere i Ekstra Bladets live-dækning, ligesom flere brugere har skrevet til TV2 på Facebook og klaget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2's presseafdeling, der medgiver, at der har været et problem for dem, der streamer via en browser.

Men det skulle være rettet, da spillerne løb på banen til 2. halvleg.

'TV 2 beklager over for de brugere, der havde udfordringer med at se PLAY, men det skulle gerne køre stabilt igen nu,' lyder meldingen fra kanalens presseafdeling.

Men kigger man på de forskellige henvendelser, så går klagerne både på app og på browser. Omvendt er der også flere, hvor det virker upåklageligt.

En skriver:

'Jeres TV2 Play-app på mit tv har valgt ikke at virke, når semifinalen i håndbold starter. Og I oplyser ikke kundeservice tlf på appen, jeg er dybt utilfreds og forventer mine penge tilbage. Sjovt nok virker alt andet på mit tv, fx DR og Netflix.'

En anden:

'Synes altid, der er problemer med jeres app. Det er pisse irriterende at betale for noget, der ikke virker. Og nej, det er ikke internettet, for alle andre apps virker udmærket.'

