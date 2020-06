Tvangsnedrykkede klubber klager til appelinstans

De tvangsnedrykkede håndboldklubber EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold fortsætter deres kamp for at blive i deres respektive rækker på skrivebordet.

Således har de nu indsendt en klage til Håndboldens Appelinstans, så der nu kører to sager vedrørende sæsonafslutningen i dansk håndbold.

Det oplyser klubberne i en fælles pressemeddelelse.

- Vi har påklaget den beslutning, som Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab traf 25. maj. Men for at medvirke til en hurtig afklaring for dansk håndbold er vores principale påstand, at det alene er beslutningen om tvangsnedrykning af de tre klubber, som skal erklæres ugyldig, siger direktør Henrik Skals fra EH Aalborg.

Får de tre klubber medhold, betyder det, at repræsentantskabets beslutning om afslutning af turneringen og om fordelingen af medaljer, Europa Cup-pladser og oprykninger ikke ændres.

Den eneste konsekvens vil således være, at de tre klubber ikke tvangsnedrykkes.

De tre klubber har i forvejen anket til appelinstansen under Danmarks Idrætsforbund, da de ikke mener, at Udvalget for Professionel Håndbold havde mandat til at afslutte turneringerne og træffe afgørelse om tvangsnedrykninger.

Udvalget besluttede i april at afblæse ligaerne som følge af coronakrisen og fastfryse de aktuelle stillinger.

EH Håndbold lå nummer 14 og sidst i kvindernes HTH Ligaen, men havde lige så mange point som nummer 13, Skanderborg.

I herrernes Primo Tours Ligaen lå Nordsjælland sidst med fire point op til nærmeste konkurrent.

Odder Håndbold kæmper for en ny sæson i herrernes 1. division.