Tvillinger kan blive historiske

De franske tvillinger Julie og Charlotte Bonaventura kan søndag blive de første kvinder til at dømme en VM-finale i herrehåndbold.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) vil først søndag formiddag annoncere, hvem der skal dømme finalen mellem Danmark og Sverige, og de 40-årige tvillinger fra Marseille er med i kapløbet.

Bonaventura-søstrene har vist sig godt frem ved VM, og da Sverige fredag slog Frankrig i semifinalen, er vejen nu åben.

Det skyldes, at de franske søstre ikke må dømme kampe, hvor Frankrig deltager.

Ud over tvillingerne er kroaterne Boris Milosevic og Matija Gubica også med i favoritfeltet til at dømme finalen.

Milosevic og Gubica dømte blandt andet, da Danmark efter to gange forlænget spilletid og straffekastkonkurrence onsdag slog de egyptiske værter i kvartfinalen. Her høstede kroaterne efterfølgende stor ros.

Julie og Charlotte Bonaventura er de eneste kvinder blandt de 19 dommerpar, som IHF har udpeget til VM.

Det er anden gang, at de deltager ved et VM for herrer. I 2017 var Bonaventura-søstrene med for første gang, da VM blev afholdt i Frankrig.

Gennem årene har Julie og Charlotte Bonaventura flere gange skrevet historie. I 2012 i London dømte søstrene som de første kvinder nogensinde OL-finalen på kvindesiden. Det opgør stod mellem Norge og Montenegro.

