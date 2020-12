Tvunget i kamp: - Det er hul i hovedet!

Erik Veje Rasmussen og Aarhus Håndbold er tvunget til at spille en kamp tirsdag aften, selv om Aarhus-spillerne mandag fandt ud af, at de fredag spillede over for coronasmittede spillere fra Bjerringbro-Silkeborg og derfor selv kan være smittede

I Danmark bryster vi os af, at vi er gode til at bekæmpe coronasmitten.

Vi holder afstand, vi spritter af - og har vi været tæt på en smittet, går vi i karantæne, til vi beviseligt er testet negative.

Sådan er det også for elitesportsfolk, der følger strikse coronaprotokoller for at kunne gå på arbejde. Og dog.

For i den bedste håndboldrække for herrer er de løbet ind i problemer.

Aarhus Håndbold spillede nemlig i fredags mod Bjerringbro-Silkeborg, der to dage forinden havde fået konstateret to tilfælde af coronasmitte i truppen.

Kampen blev gennemført med de øvrige spillere, men Bjerringbro-Silkeborg meldte mandag ud, at flere spillere er smittede. I hvert fald flere end fem, for kampen mod Skjern er ifølge DHF's coronaprotokol blevet udsat.

De mange smittetilfælde gør Erik Veje Rasmussen utryg. Hans mandskab skal tirsdag aften spille årets sidste kamp, når de tager turen til Lemvig-Thyborøn. Men da de først fik besked om smitten dagen inden, har spillerne ikke kunnet nå at få valide testsvar.

Derfor har begge klubber anmodet om at få kampen flyttet.

Men den går ikke, da der jo skal foreligge fem smittetilfælde, før en udskydelse kan komme på tale - til stor frustration for Erik Veje Rasmussen.

- Det er hul i hovedet.

- Hverken Lemvig-Thyborøn eller vi har et presset program, så når begge klubber er indstillede på at flytte kampen, er der ikke noget hensyn for ikke at gøre det. Det er indlysende, at kampen ikke skal spilles, siger træneren til TV2.

I DHF's turneringsudvalg meddeles det, at man følger de regler, klubberne selv har været med til at udforme, og at man ikke i enkelte tilfælde kan afvige fra dem.

