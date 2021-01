Tvunget til dansk VM-ændring

Magnus Bramming, der ankom til Egypten i går mandag aften, skiftes ind i den danske VM-trup til gruppefinalen i aften mod Argentina.

Men Danmark kommer højst sandsynligt til igen kun at have Magnus Landin i spil som decideret venstre fløj, fordi Magnus Bramming efter at have bestået corona-test i lufthavnen og yderligere en pcr-test ved indlogeringen skal kunne præsentere yderligere en negativ test for at være spilleberettiget i aften.

Magnus Bramming var også med ved VM i Sverige sidste år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Manden, han i givet fald erstatter, bliver dog ikke skrevet ud af truppen. Emil Jakobsen optræder fortsat blandt de 20 i truppen, det han i går fik sin første negative test og blot er yderligere én fra igen at få lov til at forlade sin isolation på hotellet ude ved lufthavnen.

Det er i stedet Benjamin Jakobsen, der nu er skrevet ud af den danske VM-trup.

I corona-tilfælde er det ’gratis’ at skifte spillere ind i slutrunden, men derudover har landstrænerne lov til at lave fem skift undervejs i turneringen – og det antal får Danmark næppe brug for at benytte.

