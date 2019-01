Tvunget ud efter kæmpe VM-bommert: Glemte trøjerne på hotellet

Angolas Gabriel Teca måtte opgive at fuldføre kampen mod Ungarn på grund af en begynderfejl fra holdet

Det kan godt være, at publikum i Royal Arena har taget Angola til sig som et festligt indslag efter sejren over Qatar i den første kamp. Det er afrikanerne bestemt også - men organisation er ikke lige den stærke side.

Det måtte stregspiller Gabriel Teca sande, da han i første halvleg i kampen mod Ungarn fik hevet sin trøje i stykker.

Den slags sker tit, men det er som regel intet problem. For den iturevne trøje skal jo bare skiftes, så spilleren kan fortsætte.

Men her blev det så et problem for Angola.

- Vi glemte reservetrøjerne på hotellet, sukkede Gabriel Teca til den svenske avis Aftonbladet efter kampen.

Uden reservetrøje forsøgte angolanerne nødtørftigt at reparere Tecas trøje. Han kom på banen igen, og det gik egentlig godt. Men i anden halvleg fik den et riv mere, og så var det altså slut for Teca.

Han måtte pænt tage plads på bænken resten af kampen og se sine holdkammerater tabe 34-24.

Dermed ligger Angola efter to runder ikke til at gå videre fra Gruppe D.

Men turneringen er lang endnu. Og selv om der forventeligt ikke kommer point på kontoen mandag aften mod Sverige, så kan der ligge to point mod Argentina onsdag.

Det vil dog sikkert stadig kræve en sejr over Egypten i den sidste kamp, hvis Angola sensationelt skal gå videre til mellemrunden.

