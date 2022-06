Tysk danskerklub vinder det første mesterskab i 21 år

For første gang siden 2001 kan SC Magdeburg kalde sig tysk mester i håndbold. Det blev en kendsgerning, da danskerklubben på hjemmebane slog bundholdet HBW Balingen-Weilstetten med 31-26.

Dermed fører Magdeburg Bundesligaen med otte point ned til nummer to, THW Kiel, der med tre kampe tilbage ikke længere kan nå duksen.

Magdeburg satte sig tungt på førstepladsen fra sæsonens begyndelse med en lang stribe sejre, og den føring har aldrig for alvor været truet.

Den store triumf kom i hus med fire danskere i truppen, nemlig keeperne Jannick Green og Mike Jensen samt Michael Damgaard og Magnus Saugstrup.

Mike Jensen kom torsdag til at spille den største rolle af danskerne med flere vitale redninger i anden halvleg. Desuden scorede han to mål.

Magdeburg skulle bruge mindst det ene point for at blive mester i tredjesidste runde, men Balingen gjorde kampen helt lige i de første 50 minutter.

Balingen kæmper for at undgå nedrykning, og trods positionen som næstsidst i ligaen troede holdet på sensationen.

Omvendt virkede Magdeburg-spillerne nervøse. Alt var lagt i ovnen til guldfest, fansene forventede, det ville blive en ren formalitet.

Men nemt skulle det ikke blive. Godt nok kom Magdeburg foran 3-1, men Balingen udlignede med det samme, og derfra fulgtes holdene ad.

På intet tidspunkt før pausen var der føringer på mere end et mål, og fra 4-4 til 14-14 skiftedes mandskaberne til at score. Pausestillingen lød 15-15.

Balingen hang på et godt stykke ind i anden halvleg indtil stillingen 24-24, men da kampen gik ind i de sidste ti minutter, fik Magdeburg endelig slået et hul, og ved 28-24 kogte hallen for alvor.

Derfra kom sejren aldrig i fare, og så kunne jublen bryde løs efter 21 års mesterskabstørke. Inden Murens fald blev Magdeburg ti gange mester i Østtyskland.