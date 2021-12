Tysk sejr sender Danmark videre til VM-kvartfinale

De danske håndboldkvinder er fredag klar til VM-kvartfinalerne i Spanien.

Det står klart, selvom de rød-hvide slet ikke har været i aktion endnu. For i gruppekampen et par timer inden danskernes mod Tjekkiet uddelte Tyskland regulære bank til Sydkorea, der blev besejret 37-28.

Det resultat betyder, at Danmark og Tyskland begge er klar til VM-kvartfinalen, da ingen af mellemgruppens andre hold kan hente dem.

For uanset om Danmark skulle tabe sine sidste to mellemrundekampe til Tjekkiet og netop Tyskland, er danskerne sikret minimum en andenplads i gruppen. De to øverste nationer avancerer til kvartfinalen.

Et rapfodet og hurtigt spillende tysk hold skød Sydkorea i sænk i anden halvleg, hvor asiaterne ligesom tidligere i turneringen løb tør kræfter.

Sydkorea gjorde det ellers fornuftigt før pausen, da holdet var kommet sig over en sløj start. Her bragte tyskerne sig foran 5-1 på mindre end fem minutter, inden en tidlig timeout fik bremset envejstrafikken.

Sydkoreanerne vidste, at de skulle have point og helst vinde for at bevare håbet om at gå videre. De spillede deres chance og viste om ikke andet, at det tyske forsvar er til at tale med.

Det hjalp dem også, at hverken Team Esbjergs Dinah Eckerle eller reserven Katharina Filter fik fat i særlig meget i kampens første 30 minutter.

Danske Silje Brøns Petersen repræsenterer Tyskland under VM. Foto: Lars Poulsen

Sydkorea fulgte med til 16-17, inden to afsluttende mål gav tyskerne en solid pauseføring.

Præcis som i kampen mod Danmark blev sydkoreanerne dårligere, jo længere kampen skred frem. Angrebsspillet mistede sin snert, afslutningerne var upræcise, og Eckerle kunne omsider vise sin klasse i målet.

Det endte nærmest som tysk legestue. Den velspillende playmaker Alina Grijseels gjorde nærmest, som hun ville. Det betød, at der kun blev kort spilletid til hendes dansk-tyske substitut, Silje Brøns Petersen.

Den eneste tilbageværende spænding i gruppen drejer sig nu om, hvem der besætter førstepladsen. Det bliver afgjort på søndag i den direkte duel mellem Danmark og Tyskland.