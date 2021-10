Tysk tophold slår Aalborg og er finaleklar ved klub-VM

Aalborg Håndbold er ude af kampen om guld i Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) turnering Super Globe.

I semifinalen blev det til et nederlag til tyske Magdeburg.

Nordjyderne fik en dårlig start, men kom tilbage og bragte sig foran, før det gik galt i slutningen af anden halvleg.

Aalborg tabte derfor 30-32. Dermed må holdet nøjes med at kæmpe om tredjepladsen i turneringen, der også kaldes VM for klubhold.

Senere torsdag afgøres det, hvem modstanderen bliver i Jeddah i Saudi-Arabien.

Den anden semifinale står mellem Pinheiros fra Brasilien og Barcelona fra Spanien. Barcelona er forsvarende mester i turneringen og bookmakernes storfavorit til at snuppe den anden finaleplads.

Aalborg havde ingen problemer med at feje saudiarabiske Al-Wehda af banen i kvartfinalen. Ikke overraskende blev semifinalen mod Magdeburg væsentligt sværere.

En sløj dansk start betød, at Magdeburg bragte sig foran 5-0, før Aalborg kom på tavlen.

Nordjyderne blev dog langsomt varmere, og da Buster Juul reducerede til 12-13 ved at tæske bolden ind bag landsmanden Jannick Green i Magdeburg-målet, så det bedre ud.

Nikolaj Læsø udlignede på en kontrachance til 18-18 med første halvlegs sidste mål, og det fortsatte med at være tæt efter pausen.

Aalborg-målmand Simon Gade diskede op med en stribe store redninger. Blandt andet pillede han lidt af selvtilliden fra Daniel Pettersson, som brændte på den danske målmand efter at have misset på et tomt mål.

De danske mestre, der i den forgangne sæson blev toer i den europæiske Champions League, måtte dog sande, at Magdeburg var overlegen i slutningen.

Tyskerne var bagud med tre mål, men skruede gevaldigt op for effektiviteten og sørgede for, at der reelt ikke var den store spænding i de sidste minutter.

Foruden Jannick Green er Mike Jensen, Magnus Saugstrup og Michael Damgaard at finde i Magdeburg-truppen.