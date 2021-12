Tysk tophold smider ekstra år på Anderssons kontrakt

Den danske håndboldspiller Lasse Andersson kan lade julefreden sænke sig, vel vidende at hans sportslige fremtid er på plads helt frem til sommeren 2025.

Torsdag meddeler hans tyske klub Füchse Berlin, at yderligere to år er blevet lagt på Anderssons kontrakt. Den stod til at udløbe i sommeren 2023.

- Jeg er glad for at meddele, at jeg har forlænget min kontrakt med Füchse Berlin frem til 2025, skriver 27-årige Andersson selv på Twitter efterfulgt af et gaveikon.

Holdet ligger aktuelt nummer fire i Bundesligaen, hvor man dog kan spille sig op på andenpladsen med sejre i de kampe, holdet har spillet færre end Flensburg-Handewitt og TWH Kiel. Magdeburg topper ligaen.

Den danske bagspiller, som på landsholdet især benyttes i forsvaret, kom til den tyske hovedstadsklub i 2020 efter en lille håndfuld år i den spanske storklub FC Barcelona.

Før det spillede han for KIF Kolding København, der hentede ham i TMS Ringsted tilbage i 2013.

Selv om han flere gange i karrieren har været ramt af slemme skader, har Lasse Andersson et imponerende cv.

Med landsholdet vandt han VM tilbage i januar i år, mens det ved sommerens OL i Tokyo blev til sølv.

Han nåede to danske mesterskaber og en pokaltitel med KIF Kolding København, inden han drog til Barcelona.

Med Spaniens ubestridt største hold blev det til både mesterskab og pokaltitel i samtlige fire sæsoner, han var der. Derudover vandt holdet også tre gange i træk VM for klubhold.

I Champions League blev det til en enkelt finaleplads.