Tyske herrehåndboldligaer lukker ned før tid

Ligesom i Danmark bliver den bedste tyske håndboldliga for herrer lukket ned før tid, uden at sæsonen spilles færdig.

Det oplyser Handball Bundesliga (HBL) på sin hjemmeside.

Det samme er tilfældet for den næstbedste række, 2. Bundesliga. Beslutningen blev taget, af hvad der beskrives som et klart flertal af klubberne i de to rækker.

THW Kiel og Landin-brødrene Niklas og Magnus bliver kåret som tyske mestre.

- Vi ville naturligvis gerne have spillet sæsonen færdig, siger ligapræsident Uwe Schwenker på HBL's hjemmeside.

- Det har vi gjort alt for at kunne, men coronapandemien tillader det ikke.

Flensburg-Handewitt, der har Lasse Svan, Simon Hald og Anders Zachariassen på holdet, slutter som nummer to og får dermed den anden Champions League-plads.

Modsat i Danmark er der ingen hold, der rykker ned fra hverken 1. eller 2. Bundesliga, men to hold - HSC 2000 Coburg og Tusem Essen - rykker op fra 2. Bundesliga.

- Efter seks uger af coronakrisen er vores situation meget alvorlig, siger den administrerende direktør i HBL, Frank Bohrmann.

- Takket være en god krisehåndtering kan vi stadig klare os igennem de kommende uger. Afslutningen af sæsonen før tid understreger den store trussel, denne situation udgør.

Sidste gang, der blev spillet tysk tophåndbold for herrer i denne sæson, var 8. marts.