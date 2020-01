Tyskland åbner håndbold-EM med favoritsejr

Danmarks håndboldherrer tager lørdag hul på EM i håndbold, men allerede torsdag aften var der kampe på programmet ved mesterskabet.

I Trondheim i Norge, der er en af tre værtsnationer sammen med Sverige og Østrig, hentede Tyskland en favoritsejr over Holland på 34-23.

Det så ellers ud til, at de hollandske herrer, der er med ved EM for første gang, skulle volde Tyskland store problemer.

I første halvleg kom de ganske vist bagud 4-10 og fik en skidt start, men mod første halvlegs afslutning kravlede de tættere på.

Arbejdsbetingelserne blev gjort en smule bedre for hollænderne, da den tyske fløjstjerne Uwe Gensheimer fik rødt kort for at skyde Hollands målvogter Bart Ravensbergen i ansigtet på et straffekast.

Hollænderne kom helt op på 11-12, og det stod 15-13 i tysk favør ved pausen.

Men i anden halvleg blev forskellen på holdene tydeligere, og tyskerne trak fra.

Føringen voksede stødt i løbet af halvlegen, og i kampens sidste kvarter blev storsejren en realitet.

De to øvrige hold i gruppe C, Spanien og Letland, spiller senere torsdag aften.

Hviderusland fik en stærk start på EM-slutrunden, da det blev til en sejr på 35-30 over Serbien. Kroatien og Montenegro fra samme gruppe mødes også torsdag.

Danmark er havnet i samme pulje som Ungarn, Island og Rusland og spiller alle sine gruppekampe i Malmö Arena i Sverige.

