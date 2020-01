Tyskland afværger kollaps og er videre ved håndbold-EM

Tyskland var ved at sætte en plads i mellemrunden på spil, men trods en skidt afslutning på mandagens kamp lykkedes det tyskerne at slå Letland.

Europamestrene fra 2016 vandt til sidst med 28-27, og dermed er tyskerne klar til mellemrunden, uanset hvordan det går i opgøret mellem Holland og Spanien senere mandag aften.

Tyskerne har hentet fire point i deres tre indledende kampe - ud over letterne har Tyskland også slået Holland.

Resultatet i sejren over Letland indikerede mere jævnbyrdighed, end det var tilfældet i store dele af opgøret.

Tyskerne var i fuld kontrol fra start, og da forspringet voksede støt i slutningen af første halvleg, så det ud til at være et spørgsmål om sejrens størrelse. Tyskerne førte 16-11 ved pausen, og føringen kunne sagtens have været større.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tyskland slap med skrækken mod Letland. Foto: Ritzau Scanpix.

Forspringet nåede op på syv mål i anden halvleg, men pludselig var letterne alligevel ved at blive lukket ind i kampen. Tyskerne manglede skarphed, og kombineret med en svigtende koncentration blev forspringet spist.

50 sekunder før tid var det tyske forspring reduceret til et enkelt mål, men det lykkedes aldrig for Letland at erobre bolden, så jagten på en uventet udligning kunne blive sat ind.

Letland forlader dermed turneringen med tre nederlag i gruppe C.

I gruppe A spillede Hviderusland sig videre med en komfortabel sejr på hele 36-27 over Montenegro. Opgøret var en direkte duel om at følge med Kroatien over i mellemrunden.

Se også: Kæmpe afklapsning sætter Danmark under pres

Danmark danser på en knivsæg

Skæbnekamp mod de nye venner

Årets danske sportsbilleder