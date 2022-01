Tyskland kæmper sig til premieresejr ved håndbold-EM

De var store favoritter inden kampen, men Tysklands håndboldherrer måtte på hårdt arbejde fredag for at slå Hviderusland ved herre-EM.

Efter en skidt start kom tyskerne bagud 2-7, men langsomt kæmpede de sig tilbage, så det endte med en sejr til Tyskland på 33-29 i begge holds første kamp ved europamesterskaberne.

Tyskland gik til pause bagud med et enkelt mål. Efter en god start på anden halvleg blev det så 23-20 i tysk favør, og derfra havde Danmarks naboer mod syd overtaget.

Mod slutningen trak Tyskland en smule fra, så det i hvert fald på måltavlen lignede en nogenlunde komfortabel sejr.

Tyskland og Hviderusland er placeret i gruppe D sammen med Østrig og Polen, som mødes senere fredag.

Efter at alle har mødt hinanden, skal de to bedste i gruppe D i mellemrunden møde to hold fra både gruppe E og gruppe F.

Tyskland blev nummer fem ved det seneste EM i herrehåndbold i 2020.

Danmark er ved EM placeret i gruppe A. Mikkel Hansen og co. indledte torsdag EM med en sikker sejr på 30-21 over Montenegro.