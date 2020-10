Ud af Boxen! Bombe under danske EM-drømme

- Det kommer til at koste knaster, og det kommer til at koste sportsligt, at Danmark som EM-værter ikke har tilskuerne i ryggen

EM i kvindehåndbold bliver i bogstavelig forstand en ud af Boxen oplevelse!

Kulturminister Joy Mogensen har meddelt DHF, at der maksimalt må lukkes 500 mennesker ind i Boxen, når Herning nok engang er værtsby for en slutrunde i december.

Et er, at de økonomiske konsekvenser er voldsomme. Noget helt andet at Jesper Jensen og hans seje kvinder i den grad kommer til at mangle den power, danske landshold altid henter, når der bliver fyret op under rytme-Boxen.

- Det kommer desværre ikke som noget chok, siger Jesper Jensen.

- Jeg prøver at holde styr på de ting, som jeg kan gøre noget ved, og den opgave er den samme, om vi spiller for nul, 500 eller 5000 tilskuere, siger landstræneren.

- Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men jeg synes, det er ærgerligt, når vi ved, at Messecenter Herning er super dygtig til at ordne tingene, så jeg tænker, de sagtens kunne have håndteret flere end 500 mennesker. Men det er jo det samfundsmæssige, der er det vigtigste, siger Jesper Jensen.

Flere sportsbegivenheder - herunder også superligaen - lider under restriktionerne. Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut forklarer her, hvorfor disse er til. Video: Ritzau Scanpix

Boxen kan under normale omstændigheder rumme ca. 12.500 håndboldtilskuere, og dem, der var der til VM i januar 2019, ved, at det er lig med smæk for skillingen. DHF opererede med to modeller, hvor der under fuld coronakontrol kunne lukkes 4300 fans ind i hallen.

Nu ender det med 500 mennesker, og når spillere, dommere, officials, kontrollører, en stumtjener, et par svabergaster plus pressens spinatfugle og tv-stationernes mange ansatte er på plads, bliver der ikke plads til mange tilskuere.

Taber I som værter ikke en masse, når I skal spille i en tom hal?

- Jeg tror ikke, det gør nogen forskel for motivationen, men når man kigger på slutrunder i et historisk perspektiv, så er der godt mange hold, der har nået semifinalerne som værter – og nogle af dem har været meget undertippede, siger Jesper Jensen.

- Det skyldes både, at dommere er mennesker og bliver påvirket af trykket, men også at spillerne lader sig rive med af tilskuernes opbakning, når de rammer de hårde perioder.

- Dette EM kan jo ende som et antiklimaks, fordi spillere har gået og glædet sig til dét, der kunne være den største slutrunde i deres karriere, og så ender det som et VM, jeg engang så i Kina – uden tilskuere. Sørgeligt. Det eneste ’gode’ er jo så, at spillerne kender situationen fra deres klubber, siger Jesper Jensen.

Jesper Jensen i rollen som klubtræner i Team Esbjerg i en kamp mod Vipers Kristianssand i søndags. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Du er også klubtræner i Esbjerg. Har det kostet at spille uden tilskuere?

- Det har det helt sikkert. Vi spillede hjemme mod Bukarest i Champions League, og jeg vil rent fagligt påstå, det er den fedeste kamp, der er spillet i hele Europa indtil videre i denne sæson. Vi tabte med én i sidste øjeblik, og det er jeg ret sikker på, vi ikke havde gjort med 3000 tilskuere i ryggen. Det har helt sikkert sportslig effekt.

- Spekulerer du ikke på, om alle hold overhovedet kan komme til Herning og Frederikshavn i december?

- Jo, det gør jeg. Men under et EM har vi faktisk mulighed for at isolere os og lave en hård boble, og vi kan teste folk ustandseligt og lukke alt inde. Den bliver ret markant den boble og mere konsekvent end under Denmark Open i badminton. Der bliver lukket for ALT!

- Er du sikker på, at EM overhovedet bliver spillet?

- Jeg tror, EM bliver til noget, fordi man organisatorisk kan styre det. Men det kræver selvfølgelig, at man kan rejse i Europa om fem uger. Det tør jeg slet ikke spekulere på, siger Jesper Jensen.

Inden EM skal landsholdet efter planen til Golden League i Bergen, hvor spillerne vil blive testet ved ankomst, fragtet i nærmest forseglede busser til hotellet og to og to blive anbragt i isolation på værelserne i 24 timer.

Det kan man da kalde testkampe…

