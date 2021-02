Uden ham var det ikke sket

Fra Paris til Nordens Paris.

Det er skiftet, som Mikkel Hansen laver fra sommeren 2022, hvor Mads Mensah ifølge Ekstra Bladets kilder gør ham selskab i Aalborg Håndbold.

Fra det store udland hjem til Danmark og Nordjylland. Kan det lade sig gøre økonomisk?

Det kan det ifølge sportsøkonom fra UCN Kenneth Cortsen, og han peger især på en mand, der skal få kabalen til at gå op.

Bestyrelsesformand og medejer Eigild B. Christensen.

Formentlig ikke et navn, der ringer en klokke over hele landet, men nordjyden er godt polstret og har lagt mange millioner i den lokale håndboldklub.

- At man har en pengemand i ryggen, gør nogle ting nemmere. I det ligger også en relation til et relevant erhvervsnetværk, som kan være med til at løfte den økonomiske byrde, det er at hente en verdensstjerne til klubben, siger Kenneth Cortsen til Ekstra Bladet.

Sportsøkonomen peger også på et øget fanengagement som en mulig indtægtskilde til at finansiere den øgede lønomkostning.

Landstræner frygter ikke niveaufald hos hjemvendt Hansen

Mikkel Hansen skal også på klubplan tørne ud i rødt fra sommeren 2022. Foto: Jens Dresling

Håndboldhallerne kan ikke fyldes i øjeblikket grundet corona, men Mikkel Hansen kommer først til fra sommeren 2022, hvor det formodes, at danskerne forlængst er færdigvaccinerede.

Direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, vil ikke løbe fra, at man har en velhavende ejerkreds, men bekræfter, at man blandt andet satser på et øget fanengagement som en måde at gøre handlen rentabel.

- Det er da ingen hemmelighed, at vi har en forventning om, at tilskuerinteressen ikke bliver mindre af Mikkel Hansens tilstedeværelse, siger Jan Larsen til Ekstra Bladet.

Hvis man ikke får det øgede sponsor- og fanengagement, dækker man så et eventuelt tabt gennem ejerkredsen?

- Det bruger vi slet ikke tid på at tænke over. Vi tror på den plan, vi har lagt, og hvis vi skal over i en plan b, så tager vi det til den tid, siger Jan Larsen.

Mikkel er gaven, der bliver ved med at give

