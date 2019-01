Udlandet falder i svime over Danmark: - Går over i historien

Europæiske medier hylder den den danske sejr over Frankrig i VM-semifinalen og udråber Danmark til favoritter i finalen mod Norge

Interaktivt element

Danmark leverede en af historiens bedste landskampe, da Mikkel Hansen & co. smadrede de franske verdensmestre med 38-30 fredag aften i Hamborg.

Det har naturligvis skabt ekstase inden for landets grænser, men også de udenlandske medier spærrer øjnene op efter den mildest talt overraskende store afklapsning af verdensmestrene.

Især svenskerne, som Danmark var med til at sende ud i mellemrunden, er imponerede.

- Danmark spiller en en fantastisk kamp. Man må bare neje og bukke. Det her er en af de kampe, som kommer til at gå over i historien, når det gælder Danmarks håndboldhistorie, lød det fra Claes Hellgren, der er ekspert hos svensk TV3.

Også Aftonbladets Johan Flinck lod sig begejstre over Danmark - og ikke mindst Mikkel Hansen.

- De regerende verdensmestre, Frankrig, har haft verdens bedste defensiv i mere end ti år. Ved VM havde de lukket 23,5 mål ind i snit inden fredagens semifinale i Hamborg.

- Men så gik Danmark ind og pulveriserede forsvaret allerede inden pausen. Da Mikkel Hansen hamrede et mål ind i sidste sekund af første halvleg, var det ikke bare hans syvende i kampen, men også Danmarks 21.(!)

- Danmark stod for VM's mest magtfulde halvleg og første med 21-15 ved pausen, lyder det fra Flinck.

I finalen venter Norge i Boxen i Herning søndag 17.30, men nordmændene er udmærket klar over, at der venter en hård opgave for deres nationale helte.

Den store norske avis VG takkede Danmark for mellemrunde-sejren over Sverige ved at oversætte deres håndboldsider til dansk, og roserne sidder også løst efter magtdemonstrationen i Hamborg.

Tyskland måtte se sig slået af Norge på hjemmebane og skal i stedet spille om bronzemedaljer mod Frankrig, men de tyske medier nåede dog også at registrere den danske sejr over franskmændene.

Bild kvitterer med et lille ordspil for at beskrive sejren, mens Sport 1 kalder Mikkel Hansen en triumfator i en gallaforestilling.

Spanien nåede ikke selv videre fra Frankrigs mellemrunde-gruppe, men den store håndboldnation følger fortsat med i, hvad der sker ved VM.

Marca får godt nok tildelt Danmark en VM-finale for meget, men spår Danmark gode chancer for at vinde sit første VM-trofæ nogensinde.

- Danmark vil spille sin fjerde (tredje, red.) VM-finale ud af de sidste syv mulige. De vandt ingen af de foregående tre (to, red.), men hvis de spiller, som de gjorde i semifinalen mod Frankrig (38-30), har de en god chance for at vinde titlen på hjemmebane.

- Det franske hold vil fortryde den manglende ambition om at slå Kroatien i den sidste kamp, så de kunne have undgået Danmark i semifinalen (Frankrig tabte til Kroatien og blev nummer to i puljen, red.).

- De fik den værst mulige modstander. Mikkel Hansen var ustoppelig (12 mål fra 15 forsøg), ikke alene med sine giftige afslutninger, men også ved at lægge op til holdkammeraterne, lyder det blandt andet.

Du kan følge finalen direkte på ekstrabladet.dk søndag eftermiddag.

