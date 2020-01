Udlandet i chok over dansk deroute

Verdensmestrene er faldet i første gruppespil.

Efter tre mere eller mindre skuffende kampe ved EM måtte Danmark vinke farvel til turneringen og overlade mellemrunde-billetterne til Ungarn og Island.

I udlandet er man godt rystet over Danmarks deroute.

Før onsdagens kampe gjorde Sveriges anfører Jim Gottfridsson det klart, at de helst så Danmark ude, så de ikke skulle møde dem i mellemrunden. Han fik, hvad han ønskede sig.

Hos Aftonbladet kalder man det en kæmpe fiasko, og håndboldreporter Johan Flinck er ikke i tvivl om, at det er gået helt galt for danskerne.

- Jeg hævder, at det er den største negative overraskelse, at Danmark er ude, inden gruppespillet er forbi. Tager jeg fejl? Kom nu ikke og tal om Frankrig, skriver han på Twitter.

I Norge er man også glade for at slippe for danskerne.

- Det er perfekt for Norge, lyder det.

Nordmændene har selv to point med over i næste fase, og det er de ret godt tilfredse med.

Viasports vært Ørjan Bjørnstad har gang i en sms-korrspondance med den tidl. landsholdkæmpe for Danmark Joachim Boldsen, og det ser ud til, at han har heldet med sig.

Hos det internationale håndboldmedie Handball Planet vinker man farvel til Danmark.

- Vi ses, Danmark, lyder det kækt på ungarsk.

Nu bliver det altså Ungarn, der tager to point med over i mellemrunden.

Også i Frankrig og Spanien er man overrasket over Danmarks exit:

