Udlandet sikre: Tror IKKE på Danmark

Norge, Kroatien, Spanien, Frankrig - måske endda Egypten.

Det er de lande, som landstræner Nikolaj Jacobsen har udpeget som de største udfordrere til Danmark.

Der er altså mange, der med rette kan have ambitioner om at tage VM-titlen, og ifølge udenlandske eksperter vil Mikkel Hansen og co. få ualmindelig svært ved at forsvare trofæet, som blev hevet i land for to år siden.

VM blev skudt i gang med en sejr til værterne fra Egypten. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Fra Sverige lyder det, at Danmark er havnet i den svageste gruppe, og at de rød-hvide ER med i guldfeltet. Men der er bekymringer.

- Uden motoren Lauge og forsvarschefen Henrik Toft har jeg min tvivl om Danmark ved dette VM. Forsvaret holder ikke samme klasse som angrebet, og Mikkel Hansen bliver ikke længere bedre, skriver håndboldesksperten Johan Flinck i sin analyse hos Aftonbladet.

- Men så har man verdens bedste målmandsteam med Landin i spidsen, og det kan bære holdet langt.

I Norge er man også fokuseret på målmandskampen, der kan blive deres egen akilleshæl i guldkampen.

- Keeperpladsen og fraværet af Magnus Abelvik Rød er noget af det, som gør, at jeg ikke holder Norge som lige så store favoritter, som jeg gjorde for nogle uger siden. Det er et stort tab for Norge, siger TV3-eksperten Ole Erevik, der selv vogtede målet i sin aktive karriere, til Dagbladet.

Danmark har netop spillet to testkampe mod Norge, og her fik begge hold en sejr. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den tidligere topspiller fra Tyskland Stefan Kretzschmar tror på en semifinaleplads for Danmark, men han vurderer, at Norge, Egypten og Tyskland vil sætte sig på medaljerne, skriver han på Twitter.

Jorge Dargel Amigo, der dækker slutrunden for Spaniens største sportsavis, Marca, tror også, at Danmark ender lige uden for medaljerne.

Han har Kroatien, Spanien og Norge foran danskerne i sin forudsigelse.

Spanierne løfted EM-trofæet i Stockholm sidste år. Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

Dansk VM-chef utryg: - Det er jo vildt farligt

Skandale ved VM - tilskuere i hallen

Hos danske TV2 peger både Daniel Svensson og Claus Møller Jakobsen på de forsvarende europamestre fra Spanien som vinder. Førstnævnte ekspert har også Norge foran danskerne.

De savner i den Rasmus Lauge, der er ude med en skade.

- Det er et kæmpe handicap. Med ham havde Danmark ellers været favorit til at genvinde det – også ovenpå et skuffende EM med masser af blod på tanden for at komme igen og levere et godt resultat, siger Claus Møller Jakobsen.

Første opgave for Nikolaj Jacobsens mandskab er mod Bahrain fredag aften. Derudover er Danmark i gruppe med Argentina og Congo.

