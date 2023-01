Udlandet tror på Danmark

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

For første gange nogensinde kan et herrelandshold vinde håndbold-VM for tredje gang i træk.

Danmark er favoritten hos flere bookmakere, mens der i udlandet også bliver peget på de mange danske stjerner.

Den nye norske landstræner, Jonas Wille, roser det danske mandskab til skyerne.

- Danmark har en meget bred trup med tre-fem spillere på hver position i topverdensklasse. Sverige har gjort det meget godt. Så har du Frankrig og Spanien og en gruppe bagved.

- De færreste taler om Island. Men jeg synes, de har et et godt hold og er en 'dark horse', siger han til VG.

Mikkel Hansen og Danmark anses som guldfavorit. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

'Fænomenet Gidsel'

Franske L'Équipe stemmer i og giver Danmark fem ud af fem mulige stjerner i forhold til mulighederne for at blive verdensmester. Kun Sverige og Frankrig får samme vurdering.

'Træner Nikolaj Jacobsen er gået i gang med en fornyelse og har afskediget PSG's Henrik Toft Hansen, men superstjernen Mikkel Hansen og den magiske målmand Niklas Landin er der stadig, eskorteret af fænomenet Mathias Gidsel,' lyder de rosende ord.

I en klumme i Bild nævner direktør i Füchse Berlin, Bob Hanning, Danmark først i et favoritfelt sammen med Frankrig, Sverige og Spanien.

Målmanden synes, at svenskerne er den største favorit. Foto: Lars Poulsen

Landin har Sverige som topfavorit

Den danske landsholdsmålmand Niklas Landin er ikke på linje med udlandet. Han mener, at værtsnationen Sverige er favoritten.

- Vi er medfavorit. Jeg synes, ikke at vi er den største favorit, der er. Det svenske hold har været i de to seneste finaler og spiller på hjemmebane.

- De har alderen på holdet til at toppe til denne her turnering. Jeg synes, at de er topfavorit til denne her turnering, siger Landin til Ekstra Bladet.

- Så er vi nogle stykker med Frankrig, Spanien, Norge og os selv, som kommer lige derefter.

Danmark spiller sin første VM-kamp fredag klokken 20.30 mod Belgien.