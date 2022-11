Uenighed blandt danske profiler om Norge-brag

Det ligger nu fast, at Danmark som toer i gruppe B skal åbne mellemrunden torsdag mod ungarerne og først møder Norge i den sidste mellemrundekamp onsdag i næste uge.

Norge som vi tabte knebent til i Golden League lige op til EM.

Norge som Danmark ikke har slået siden ruder konge var knægt.

Norge som er tonset igennem deres indledende gruppe og vundet med 9, 17 og 10 mål over deres modstandere.

Altså kunne man spekulere i, at det måske ville være en fordel at møde dem så sent så muligt, så de måske allerede havde booket deres billet til semifinalen - og MÅSKE derfor overvejede at spare et par af de bærende profiler.

Spekulativt, men måske er der noget om snakken.

Eller hvad?

- Det kan da godt være, det er en fordel, kom det fra Jesper Jensen umiddelbart efter sejren over Sverige tirsdag aften.

'Vi skal passe vores egen butik'

- Det kan også være noget rod for os, hvis de har tabt en kamp inden. Umiddelbart er vi fint tilfredse med vores kampprogram, sagde han.

Kathrine Heindahl var meget bevidst om, at det er spekulation. Men derfor kan der godt være noget om snakken.

- Man kan jo sige, at svenskerne på det tidspunkt har overstået Norge-kampen på det tidspunkt, vi møder dem. Selvfølgelig skal vi passe vores egen butik i kampene inden. Men Norge-kampen kan blive en kamp, hvor nogle ting er afgjort, sagde hun til Ekstra Bladet.

Anne Mette Hansen er ligeglad.

Fuldstændig.

- Jeg tror ikke, at nordmændene har lyst til at tabe med vilje til os, men vi vil også gerne prøve at slå Norge. Vi må se, hvordan det bliver. Det er spændende at se, hvordan det ser ud til den tid, sagde hun.