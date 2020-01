Uforstående danskere: Det er alarmerende

MALMØ (Ekstra Bladet): Landsholdet forsvarsgeneral, Henrik Møllgaard, lagde ikke skjul på, at den tidlige exit fra EM er det værste, han har oplevet i sin landsholdskarriere.

- Vi er ude, inden turneringen går i gang. Vi er ikke begyndt at spille om det sjove endnu. Men vi var der ikke, da tingene skulle afgøres. Vi vidste godt, at de første kampe kunne blive altafgørende.

- Vi kan sætte os ned og se en masse video af fejl, som kunne have givet os en anden turnering. Det er trods alt bare et mål hist og pist, men det er jeg nærmest ligeglad med. For det, der gør ondt, er, at vi dumper som hold.

- Jeg synes, vi var klar inden turneringen. Vi spiller ganske okay mod Island, men at vi ikke som hold kan hive os selv op igen og i stedet være så rystende nervøse i kampen mod Ungarn, forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad vi lignede. Det er der, vi dumper. Det er der, vi taber turneringen.

Det var så det EM. Foto: Lars Poulsen

- Den eneste grund til, at kampen i dag mod Rusland får en lille smule relevans, er, at vi skulle begynde at grave os op af det hul, vi var havnet i. Vi skulle ikke hjem med en fornemmelse af, at bunden måske ikke var nået endnu. Den ramte vi mod Ungarn.

- Har der her været en anden stemning og et andet sammenhold i truppen end ved VM for et år siden?

- Det ved jeg ikke. Det skal vi hjem og have kigget på. Jeg tror ikke, vi får ret meget ud af at diskutere, om vi skulle have spillet bolden til højre eller til venstre, eller om vi skulle have gået et skridt længere op, eller om vi skulle have taget nogle flere fløjafslutninger.

- Det er ikke der, vi finder svaret på den her turnering. Det er på, hvad vi kunne sammen som hold. Der har vi måske underkendt, hvor dygtige vi var sammen, og hvor meget vi kunne sammen under VM. Det er ikke et spørgsmål om, vi har har været nonchalant. Vi har bare ikke været opmærksomme på, hvor meget energi der kan være i det sammenhold, vi har på landsholdet.

- Derfor faldt vi rigtig dybt mod Ungarn. Der var ikke nogen, der kunne hjælpe makkeren ved siden af eller selv trække ret meget. Det er der, vi dumper som hold. Vi formår ikke at hjælpe hinanden. Det er jeg da også ked af på egne vegne. Der var for mange af de rutinerede, som ikke kunne hjælpe og løfte holdet ud af problemerne.

- Jeg kan ikke forstå, at vi går så nemt i stykker, bare fordi vi resultatmæssigt får en dårlig start mod Island i den første kamp.

- Skuffelsen er stor. Jeg kunne bedre leve med det, hvis vi havde spillet fint og var kommet med den samme energi og ild, som vi havde under VM. Men det var ikke det, vi så, da vi var pressede i Ungarns-kampen. Vi manglede mod.

- Med det hold og det potentiale og med den slutrunde, vi leverede i 2019, er det her da en fiasko. Jeg har ikke prøvet noget, der er værre i min landsholdskarriere. Vi er et hold, som ikke ser ud, som det skal. Vi er et hold uden energi og uden mod, da vi har brug for det. Det er alarmerende.

Ansigtsudtrykkene siger vist det hele. Foto: Lars Poulsen

- Jeg kan ikke huske at have set et hold, der var så skræmt gennem en hel kamp. Vi lignede nogen, der helst ikke ville være på banen. Vi har åbenbart været trykket af presset, siger Henrik Møllgaard.

Forsvarskollega René Toft var lige så forundret over det alt for tidlige exit.

- Jeg er flov over, at vi er ude allerede nu. Det vil jeg ikke lægge skjul på. I min vildeste fantasi havde jeg ikke regnet med, at vi skulle være ude allerede nu.

- Måske kunne vi være videre med nul point. Men det var da det vildeste scenarie, jeg kunne forestille mig. Vi stod og var ude, inden vi endda havde spillet den sidste kamp, siger René Toft.

