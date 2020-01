Uheld på uheld: Kæmpe nedtur for dansk EM-stjerne

PARIS (Ekstra Bladet): Lasse Svan var tvivlsom til EM i forvejen på grund af en skulderskade, fløjen pådrog sig lige før jul, da han blev smadret ind i en bandereklame af en modstander i en klubkamp.

Fredag aften blev det så værre! Lasse Svan fik under træning, hvor han sprang ind over buen uden at skyde kombineret med intervalløb, hvad der på afstand ligner en lægskade i sit højre ben. Det, han sætter af med.

Lasse Svan døjer med flere skavanker kort før EM. Og det tegner ikke til, at fløjen bliver klar. Arkivfoto: Jens Dresling

Flensburg-fløjen blev straks iset ned og tapet op og sad længe nedbøjet på en stol i US Ivry’s hal, hvor Nikolaj Jacobsen til aften herser med tropperne i to timer, inden søndagsmatineen mod Frankrig i dette års første Golden League.

Det ligner nu, at EM definitivt er forbi for veteranen, der ellers gennem sin lange karriere har været forskånet for de vilde skader og har været fast mand stort set hver gang, en landstræner kaldte.

Lasse Svan har ikke trænet med under den franske odysse – i hans sted er Johan Hansen med i truppen.

Som Bjerringbro-spilleren var det under VM for et år siden, da Hans Lindberg blev skadet i åbningskampen og første vendte tilbage til den store fest, da Danmark spillede guldet hjem i finalen mod Norge i Boxen.

