Uheldig håndboldprofil gør comeback

I sin første kamp siden EM-slutrunden vandt Odense Håndbold søndag 23-19 hos Nykøbing F. Håndboldklub.

Med sejren halede det forsvarende danske mesterhold ind på duksen Ikast Håndbold, som fører Kvindeligaen med 16 af 16 mulige point.

Odense, der kun har smidt point mod Ikast, har 14 point på andenpladsen.

Ud over sejren kunne Odense også glæde sig over minutter på banen og et længe ventet comeback til den 24-årige playmaker Helena Elver efter to års pause på grund af to knæskader.

Elver var i 2020 netop blevet udtaget til det danske EM-hold, da hun blev ramt af en korsbåndsskade. I september sidste år var hun på vej tilbage, men blev igen langtidsskadet.

Over for TV 2 Sport havde Elver svært ved at holde tårerne tilbage, da hun skulle svare på, hvad hun tænkte, da hun endelig var tilbage på banen.

- Det var en kæmpe glæde og lettelse over, at jeg igen kan få lov til at kalde mig håndboldspiller og være en del af et fantastisk og hold og klub, der har været outstanding i alt det her. Jeg er bare fyldt op med taknemmelighed på alle punkter, siger Elver.

Elvers comeback var en højdepunkt i en kamp, der aldrig blev nogen stor oplevelse, hvis man er til flydende spil og mange mål. Dertil var holdene tilsyneladende lidt for rustne efter EM-pausen.

Til gengæld var Odenses landsholdskeeper Althea Reinhardt og hjemmeholdets sidste skanse, Cecilie Greve, stærke med hver 14 redninger.

Odense gik til pausen med en 12-10-føring og slap den aldrig i en anden halvleg, hvor det fynske forsvar og især Reinhardt strålede.