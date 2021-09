Uheldig Odense-playmaker er ude med ny knæskade

Uheldene hagler ned over Odense Håndbolds playmaker Helena Elver.

I november sidste år pådrog Helena Elver sig en alvorlig knæskade, kort før hun var udset til at skulle spille EM på dansk grund.

Nu er hun ramt af en ny skade under en håndboldtræning med Odense - kort før hendes mulige comeback.

Igen er det knæet, den er gal med, skriver Odense på klubbens hjemmeside tirsdag.

23-årige Helena Elver skal opereres hurtigst muligt for at vurdere skadens omfang.

- Vi er utrolig kede af det på Elvers vegne. Hun har igennem det seneste år kæmpet en hård kamp for at komme tilbage på banen, og hun kunne endelig ane et snarligt comeback.

- Det er derfor ekstra hårdt at skulle se hende gå igennem endnu en skadesperiode, siger Odense-direktør Lars Peter Hermansen til klubbens hjemmeside.

Odense ved endnu ikke, hvor længe klubben skal undvære Helena Elver, men skriver blot, at hun er ude i 'en rum tid'.

- Vi vil som klub gøre alt for, at hun kommer igennem forløbet på bedst mulig vis og vender endnu stærkere tilbage, siger Lars Peter Hermansen.