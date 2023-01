Uhyggelig franskmand: - Han kan alt

I mange - rigtig mange - år var Nikola Karabatic den spiller, alle kiggede efter, når Frankrig spillede store finaler i store håndboldslutrunder.

Men franskmændene har særligt i år vist, at de kan klare sig uden den 38-årige stjerne, der har defineret fransk håndbold gennem mere end et årti.

I semifinalen mod Sverige spillede han ikke et sekund. Alligevel havde Frankrig ikke for alvor problemer med at spille sig i søndagens finale mod Danmark.

Forklaringen er, at et yngre kuld nu for alvor er modnet og klar til at stjæle rampelyset. Alle peger især på højrebacken Dika Mem, der til daglig tørner ud for Barcelona.

- Han er en utrolig dygtig håndboldspiller. Velsagtens den mest komplette håndboldspiller på planeten lige nu. Han kan alt, siger Rasmus Lauge.

'Verdens mest komplette håndboldspiller'. Sådan beskriver Rasmus Lauge den uhyggelige franskmand Dika Mem. Foto: Anders Wiklund/Ritzau Scanpix

Mads Mensah er langt hen ad vejen enig, men Nikola Karabatic skal man passe på med at afskrive, slår han fast.

Annonce:

- Alle ved, hvad for en kapacitet han er, når det gælder.

- Jeg er glad for, at han ikke er 25 længere. Men han er stadig en klassespiller, og der er nok ingen, der har spillet flere finaler, end han har, så man kan aldrig afskrive ham. Han ved præcis, hvad der skal til, siger Mads Mensah.

Både Lauge og Mensah nævner også spillere som Nedim Remili og Kentin Mahe, når de skal udpege de franske profiler, der i øjeblikket bærer holdet.

Men lige nu er der ingen af dem, der er oppe på siden af Dika Mem.

Dika Mem var også med mod Danmark ved OL-finalen i 2021. Her vandt Frankrig. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Jeg håber, jeg kan komme til at bokse lidt med ham og prøve at sætte en stopper for ham, siger Rasmus Lauge, der formentlig mest kommer til at spille i forsvaret i finalen.

- Det bliver svært, og han kommer til at score mål, lave assist og være god. Det har han vist gang på gang.

Annonce:

- Stiger han op fra 11-12 meter og klapper den ind, eller snyder han dig en enkelt gang, er det okay. Mod sådan nogle spillere, der er helt oppe i verdenstoppen, vil det komme til at ske. Sådan er det bare. Så må man prøve at finde en løsning næste gang, siger Rasmus Lauge.

Den danske profil mener, at den lidt yngre gardes indtog som bærende spillere for Frankrig siger en hel del om, hvor fransk landsholdshåndbold er.

- De er symbolet på, at Frankrig kan spille sig i en VM-finale, selv når de ikke har Karabatic med, siger Lauge.

Frankrig og Danmark dyster om VM-guld klokken 21 søndag aften i Stockholm.