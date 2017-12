Uhyggeligt! Målmand skudt ud af pokalfinale med hovedskade

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Hovedskader er håndboldens helt store svøbe i disse år. Senest gik det ud over København Håndbolds svenske keeper Johanna Bundsen, der i eftermiddag i pokalfinalen mod Team Esbjerg fik en bold smadret direkte i panden, da københavnerne fik klø med 20-31.

Norske Ida Bjørndalen var den ’skyldige’, da hun kort før pausen trak blank i meget fri position og fyrede den frygtede venstrehånd af. Uheldigvis på alle ledder og kanter lykkedes det hende ikke at score – skuddet traf i stedet målvogteren i ansigtet, og det var decideret uhyggeligt at se, hvordan keeperens hoved toget enormt ryk bagud, inden hun med en refleks trak armene op som beskyttelse og kort efter landede hårdt på gulvet.

Her lå Johanna Bundsen længe, mens en ulykkelig Ida Bjørndalen forsøgte at sige undskyld. Pokalfinalen måtte afbrydes i flere minutter, mens København-keeperen langsomt genvandt bevidstheden og kunne eskorteres ud i sikkerhed på bænken.

Svenskeren kom ikke i aktion igen, men blev liggende i omklædningsrummet hele anden halvleg med det, der næsten uundgåeligt må være en voldsom hjernerystelse.

Foto: Ernst van Norde

Ironisk til den næsten blodige side i den sammenhæng: Afløseren Marie Tømmerbakke har selv været ude i et halvt år med en hovedskade, og selv om nordmanden skiftede til København Håndbold i sommer, spillede hun faktisk sin første kamp for klubben fredag eftermiddag i pokal-semifinalen mod Aarhus United.

Det var slet ikke målmændenes dag – i hvert fald indledningsvis. Johanna Bundsen nåede op på to redninger – og så har vi endda talt nedskydningen med – mens Sandra Toft i Esbjerg-buret havde fire parader på de første 30 minutter af et opgør med to vilde og stærkt kæmpende forsvar.

Foto: Ernst van Norde

Holdene fulgtes ad til 10-10 efter 20 minutter, men så lukkede en stærk vestjysk defensiv med Ulrika Toft Hansen, Lara Gonzales, Sanna Solberg og Vilde Mortensen Ingstad i hovedrollerne butikken for en stund. Team Esbjerg gik fra 10-10 til 16-10 og pausestillingen 17-11.

Fighteren over dem alle, Estavana Polman, spillede forrygende offensivt med fem træffere alene i de første 30 minutter og adskillige frispilninger, som ikke mindst Ulrika Toft Hansen nød godt af. Henrik Toft Hansen tilbragte en del af sin weekend i Silkeborg, og han kan i hvert fald konstatere, at fruen forstår at kæmpe for føden i begge ender af banen. Hun var ganske enkelt forrygende på et stærkt Esbjerg-mandskab.

Københavnerne kom sig aldrig over de 10 forfærdelige minutter inden pausen, og vestjyderne byggede bare på føringen gennem anden halvleg og førte hurtigt med 21-11. Da var kampen reelt afgjort, og Esbjerg er værdige pokalvindere anno 2017.

Mon ikke, der falder en haglbyge med noget sjovt i Esbjerg senere på aftenen…

