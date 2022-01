Undgår total EM-fiasko

Mens Danmark er gledet problemfrit gennem det indledende gruppespil ved håndbold-EM, har de svenske og norske naboer haft gevaldige kvaler.

Begge nationer afværgede den totale fiasko og spillede sig videre til mellemrunden mandag aften. Men igen afslørede de to medaljekandidater, at de er et stykke fra topniveauet.

Sveriges VM-finalister var ude i en sand gyser mod Tjekkiet for at komme videre fra indledende runde.

Svenskerne skulle have point og klarede det lige akkurat med uafgjort 27-27. Men de blå-gule blev presset til det yderste af et tjekkisk mandskab, der havde færten af en sensation.

Efter svensk føring på 12-11 ved pausen lignede det en formalitet, da Sverige begyndte at trække fra i starten af anden halvleg.

Men tjekkerne slog igen og skabte en uhyre spændende afslutning. Playmakeren Tomas Babak udlignede til 27-27 i sidste minut, og så skulle svenskerne bare have sekunderne til at gå.

En teknisk fejl med ni sekunder igen gav tjekkerne en gylden mulighed, men spillerne forhastede sig på vej op ad banen og fik slet ikke afsluttet.

Tjekkerne tog sig til hovederne, mens lettede svenskere kunne falde hinanden om halsen.

Også Norge er videre, men det engang så sprudlende mandskab kæmper fortsat for at komme op i omdrejninger.

Nordmændene havde således i 30 minutter problemer med upåagtede Litauen, der er med i sin første slutrunde i 24 år.

Stillingen var ganske overraskende 16-16 ved pausen, inden Norge slog hul i anden halvleg og vandt med 35-29.

Resultaterne i gruppen havde på forhånd artet sig sådan, at Norge kunne tillade sig et stort nederlag.

På den måde var avancementet aldrig i fare, men nordmændene må se Rusland tage gruppesejren og to point med videre i mellemrunden. Norge starter - ligesom Sverige - med et rundt nul i pointspalten.