Undrer du dig også: Derfor gør Danmark det

Havde du også svært ved at genkende de danske håndboldstjerner ved første øjekast, da du tændte for landskampen mod Saudi-Arabien her til eftermiddag?

Så er du sikkert ikke den eneste.

For det var ikke den normale, røde landsholdstrøje, der prydede de danske spillere som vanligt. Nej, det var en noget mere ... speciel sag i hvid, grøn og med rødt mønster, som Mikkel Hansen og co. havde trukket over hovedet ...

Og selv om trøjen måske er mere unik end køn, så er der en logisk forklaring på trøjeskiftet.

Det er spillerne selv, der har designet vidunderet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Trøjen er nemlig designet af spillerne selv, og det er muligt at byde på de signerede trøjer på auktion efter kampen.

Overskuddet fra trøjeauktionen går ubeskåret til Danmarks Indsamling og er et samarbejde mellem herrelandsholdet og hovedsponsoren, Norlys.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) oplyser, at trøjen er designet med inspiration fra farverne i FN’s Verdensmål, og det er derfor, spillerne har fået lov til at gå på kompromis med de traditionelle rød/hvide farver, netop for at understrege trøjens formål.

- Jeg er meget tilfreds med designet på vores trøje. Ja, den er meget anderledes end den trøje, vi normalt spiller i, men det er jo netop meningen, da det er en helt særlig sag, vi forsøger at sætte fokus på i aften, siger Simon Hald på forbundets hjemmeside.

Hvis det kribler i dig for at få fingrene i en af de særprægede landsholdstrøjer fra lørdagens kamp, så kan du allerede nu byde på dem.

Danmarks Indsamling løber af stablen 4. februar.