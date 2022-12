Undrer sig over Danmark: Hvorfor gør I det?

Der er ikke længe til, at Danmark skal forsøge at forsvare sit verdensmesterskab.

Guldfavoritten spiller første kamp ved VM 13. januar i Malmø, men inden da venter Saudi-Arabien i to testkampe 5. og 7. januar i Danmark.

Den svenske håndboldreporter på Sportbladet Johan Flinck undrer sig over, hvorfor Nikolaj Jacobsen og Danmark har valgt saudiaraberne, hvor Jan Pytlick er landstræner. Han stiller samtidig spørgsmål ved deres sportslige niveau.

'Hvorfor skal Danmark møde Saudi-Arabien i deres to kampe inden VM?! Ja, ved, at Pytlick træner dem. Men to bundhold i håndboldligaen (OV Hbg og Redbergslid) spillede lige op mod dem for en uge siden (OV vandt med et par mål, RIK tabte med et par). Hvad giver det Danmark?'

Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, svarer på kritikken.

Danmark møder Belgien, Bahrain og Tunesien i gruppespillet og kan vinde VM for tredje gang i træk som den første nation nogensinde.