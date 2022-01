- Undskyld Danmark!

Jannick Greens positive coronatest fik Norge til at aflyse torsdagens planlagte EM-testkamp mod Danmark i 11. time.

Et afbud, der skabte ærgrelse i den danske lejr.

Torsdag aften kom den norske landstræner, Christian Berge, med en beklagelse og en uddybende forklaring.

- Vi beklager, at afbuddet kom lidt sent, siger Christian Berge til VG og forklarer, at han alligevel sidder tilbage med en følelse af forståelse fra Danmarks side.

- Vi lavede en vurdering i forhold til at risikere at miste spillere til EM med de karantæneregler, der forelå på det tidspunkt. En meget vanskelig situation med store konsekvenser, siger den norske chef med henvisning til, at EHF siden har slækket på sine regler.

Tidligere måtte coronasmittede spillere tidligst træde ind i turneringen 14 dage efter en positiv test. Det er nu sat ned til reelt minimum seks dage.

Afbuddet til testkampen mod Danmark blev besluttet efter nøje overvejelser i den norske trup, hvor flere spillere og stabsmedlemmer har haft coronaerfaringer tidligere og derfor ikke ville løbe nogen risiko med Jannick Greens positive test in mente.

- Risikoen er til stede. Den er ikke stor, men vi ved, at der er smitte i den danske trup. Både spillere og andre trænere har erfaret, at det har taget fire-fem dage, før smitten har spredt sig videre ud til andre på holdet.

Danmark og Norge skal efter planen spille en ny testkamp på lørdag - uden tilskuere - i Royal Stage i Hillerød.

Og Jannick Green er heldigvis ved godt mod og stiler mod at vende tilbage til den danske trup inden EM's begyndelse.