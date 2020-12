Undskylder brøler: - Jeg lod mig rive med

Casper U. Mortensen erkender, at han var lidt for hurtig på tasterne, da han fik sendt et upassende tweet om kvindelandsholdets tabte bronzekamp ved EM

'Så gider man åbenbart ikke vinde en medalje. Større chance kan man ikke få.'

Sådan skrev landsholdsspiller Casper U. Mortensen på Twitter, da det i de døende minutter af kvindelandsholdets kamp mod Kroatien stod klart, at det ikke blev til dansk EM-medalje.

En bemærkning, den danske Barcelona-spiller dog hurtigt fortrød.

For flere håndboldfans gav udtryk for, at det ikke var et helt passende tweet at bringe, og fløjspilleren valgte da også at slette det igen.

Og så erstattede han det med et, hvor han forklarede, at han var blevet misforstået:

Over for TV2 afslører han nu, at det ikke var hans hensigt at såre nogen.

- Jeg lod mig rive med i kampens hede. Det var et uhensigtsmæssigt opslag, som slet ikke var ment på den måde, som det måske fremstod.

- Det var ikke meningen, at nogen skulle blive forargede over det. For det handlede egentlig bare om, at jeg var ærgerlig over, at de ikke vandt de medaljer, som de fortjente, siger Casper U. Mortensen og understreger, at han kun vil kvindlandsholdet det bedste.

Ekstra Bladet forsøgte mandag at få en kommentar fra Casper U. Mortensen, men han vendte ikke tilbage på vores henvendelse.

Casper U. Morten er skadet i knæet og kommer derfor ikke med til herrelandsholdets VM, der spilles til januar i Egypten.

