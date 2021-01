USA trækker sig også fra VM i håndbold

VM i Egypten skulle have været et udstillingsvindue for håndbold-miniputten USA, der kom med på et wildcard.

Men et hav af positive coronatest fik amerikanerne til formelt at melde afbud tirsdag - kort efter meddelelsen om at Tjekkiet havde gjort det samme. Og af samme årsager. Det skriver de egyptiske VM-arrangører på mesterskabets hjemmeside.

18 positive tilfælde kunne amerikanerne konstatere tirsdag heriblandt holdets svenske træner Robert Hedin.

USA har opholdt sig i Danmark i træningslejr i en uge, hvor de ved lyntests i første omgang blev konstateret negative, men hvor yderligere test altså afslørede, at hele 18 var positive.

Robert Hedin kunne dog sende 12 spillere til Egypten, men det var altså langt fra nok.

USA's plads bliver i stedet overdraget til Schweiz, der med en 16.-plads ved EM var næste hold i køen. Tidligere på dagen var Tjekkiets plads gået til Nordmakedonien.

USA var ved VM placeret i Gruppe E med Østrig, Frankrig og Norge.

Corona tvinger Tjekkiet til at trække sig fra VM

VM ramt af voldsomt coronaudbrud: 18 positive på et hold

Ekspertens store overblik: Ham har jeg et godt øje til

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke