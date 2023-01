Utilfreds Gidsel: - Hører ikke hjemme i håndbold

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

En knytnæve hamret direkte på Mathias Gidsel.

Kroatiske Domagoj Duvnjak gik meget hårdt til den danske stjerne i første halvleg.

- Der var ufine tacklinger i mellem. I dag er det ærgerligt, at man ikke benytter muligheden til at gå ud og se dem på video, men sådan er det, siger Gidsel.

- Jeg har set den hurtigt, og jeg fornemmer en knytnæve.

- Det er Duvnjaks måde at spille på, men jeg synes ikke, at en knytnæve hører hjemme i håndbold. Jeg var lidt målløs. Det er første gang, at jeg prøver det.

- Jeg gider ikke kommentere dommerne, men man skal benytte de muligheder, der er i håndbold. Ud og se video, og så må de dømme ingenting eller dømme noget, hvis der er noget.

Mathias Gidsel og Simon Pytlick blev sendt i gulvet. Foto: Lars Poulsen

Fortjente ikke Gidsels hånd

Under kampen gad han på ingen måde at give den kroatiske stjerne hånden efter den episode.

- Jeg synes ikke, at han fortjente min hånd lige i sekunderne efter. Jeg har prøvet at spille mod Duvnjak et par gange.

- I Berlin oplevede jeg det samme, så jeg giver ikke hånden til ham lige bagefter, men efter kampen kan vi godt se hinanden i øjnene og sige, at nu glæder jeg mig til at se ham i Kiel om ikke så længe. Jeg håber ikke, at det bliver med knyttet hånd.

Han har ikke talt med Duvnjak efter kampen.

- Vi kiggede lige hinanden i øjnene, og det var vist det.

- I var jo storfavoritter. Spillede I godt nok?

- Neeeej. Vi rammer ikke topniveauet, men Kroatien spiller også godt.

Danmark og Kroatien spillede 32-32.

