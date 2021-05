Utrolig sensation: Dansk helt i tårer

Omkring 1500 tilskuere blev fredag aften vidner til et stykke håndboldhistorie.

Hjemme i Torshavn lykkedes det sensationelt for Færøernes at slå Tjekkiet med 27-26 i EM-kvalifikationen.

Den slags sker ikke hver dag for miniputten. Faktisk er det aldrig hændt tidligere, at den lille nation har vundet en europæisk kvalifkationskamp.

De har været tæt på nogle gange, men altid er det endt i nederlag. Lige indtil 30. april 2021, hvor håndboldspillere pludselig blev til håndboldhelte.

Og de undertippede færinge fejrede det med manér. Da slutfløjtet lød i Høllin á Hálsi-hallen eskalerede det med forrygende jubelscener.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da de færøske spillere i marts forsøgte at stoppe Tjekkiet i EM-kvalifikationen. Dengang lykkedes det ikke, men fredag aften fik de historisk revanche. Foto: Vaclav Salek/Ritzau Scanpix

Midt i det hele stod Færøernes landstræner, danske Sonni Larsen, der var rørt til tårer over bedriften. Det var hans sidste kamp i spidsen for nationen, og det kunne ikke slutte smukkere.

- Det her var en form for finale for mig personligt, og derfor er jeg selvfølgelig meget berørt af det, og der går rigtig mange følelser gennem mig. Jeg siger farvel til noget, som har været mit hjertebarn gennem fem år, hvor vi har gjort alt, hvad vi kunne for at gøre det bedst muligt, siger Sonni Larsen til TV 2 Sport.

De gemte det bedste til sidst, og selv om de to point ikke flytter meget for Færøerne, der stadig ligger sidst og har udspillet sin rolle i gruppen, vil denne dag aldrig blive glemt på de kanter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Da Tjekkiet var på hjemmebane blev de ti et færøsk nederlag på 28-20. Fredag aften lød cifrene 27-26 i miniputtens favør. Foto: Vaclav Salek/Ritzau Scanpix

Paradokset ville imidlertid, at opgøret nær var blevet aflyst i sidste øjeblik.

I den obligatoriske corona-test i Vagar Lufthavn på Færøerne blev dommerne, som oprindeligt skulle have dømt EM-kvalifikationskampen, testet positive, hvorfor den plan måtte annulleres.

Det var for sent at hente en erstatning ind, men det internationale jåndboldforbund (IHF), Tjekkiet og Færøerne besluttede i samråd at lade færøske dommere dømme dysten, så en aflysning kunne undgås.

Ny mand i spidsen for Færøerne bliver Peter Bredsdorff-Larsen, der tidligere har arbejdet som assistenttræner for det danske landshold.

Hvad tjener de danske stjerner på landsholdet? Ekstra Bladet har kortlagt lønnen for Mikkel Hansen, Mads Mensah og de andre VM-guldvindere. Få overblikket her (+).