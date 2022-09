Utrolige Lindberg overstrålede Gidsel

Der blev talt om, at Füchse Berlin måske skulle have tænkt sig om en ekstra gang, da de i 2016 hentede den dengang 35-årige Hans Lindberg i HSV Hamburg.

For hvor meget mere krudt kunne der være i en fløjspiller i verdens bedste håndboldliga?

Svaret er givet mange gange af Lindberg selv. Mange.

Senest søndag, hvor den nu 41-årige stjerne åbnede Bundesligaen med 12 mål mod Frisch auf Göppingen. I 13 forsøg.

8 af de 12 mål blev sat ind på straffekast, mens Jacob Holm scorede yderligere to gange i 34-27-sejren.

Mathias Gidsel fik debut i tysk håndbold efter sit skifte fra GOG i sommerpausen, og det blev også en omgang, han vil huske.

Dels scorede han tre gange fra sin position som højre back, dels fremprovokerede han et direkte rødt kort i en omstilling efter blot 20 minutter, hvor David Schmidt blokerede hans løb frem ad banen.

Fem minutter senere var det så Krezimir Kozina, der stod i vejen for danskeren. Og så måtte Kozina også i bad før tid.

Hos gæsterne scorede Jon Lindenchrone Andersen, der sidste år forlod SønderjyskE til fordel for netop Frisch auf Göppingen, seks gange, mens Tobias Ellebæk scorede tre gange.

Efter at have mast Magdeburgs mestre i onsdagens Super Cup, fortsat THW Kiel med uformindsket styrke, da Stuttgart blev kørt over med 36-23. Men hvor Niklas Landin havde været kampens bedste mod Magdeburg, fik han ikke så meget som et straffekast at more sig med.

I stedet valgte cheftræner Filip Jicha at benytte den nyindkøbte landsmand, Tomas Mrkva, hele kampen. Og den chance greb Mrkva med 15 redninger - og en redningsprocent på lige under de 40!

Heller ikke lillebror Magnus kom på banen for Kiel.

